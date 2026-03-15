Аринина не хотела, чтобы ее навещали коллеги, рассказал источник

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина в последнее время не хотела, чтобы ее навещали коллеги-артисты, рассказали РИА Новости в ее окружении.
Аринина скончалась в возрасте 99 лет.
«Только самые близкие приходили к ней домой. Она не хотела, чтобы мы, артисты, ее навещали и видели в таком состоянии. Возраст, мы же все не вечные», — сказал собеседник агентства.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.