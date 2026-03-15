Пленарная сессия о детском контенте прошла на кинофестивале «Дух огня»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Пленарная сессия «Детский и семейный контент как национальный приоритет. Роль кино в формировании ценностей и будущего поколения» прошла в рамках деловой программы XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», передает корреспондент ТАСС. В ней приняли участие президент фестиваля, сербский режиссер Эмир Кустурица, режиссер и сценарист Алексей Герман-мл., генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и другие.
«Самое важное, как я думаю, в кинематографе — это то, на каком источнике автор [делает фильм], из чего происходит сюжет и как автор ответит на вопрос смысла жизни. Если нас интересует смысл жизни, то глупостей снято не будет. Но если кино снимается только чтобы быть успешным на рынке, то это очень часто оказывается глупым. Это касается детских фильмов, которые я в моей жизни не так часто смотрел, но всегда, когда работал на своих съемках, думал о детях. Зритель — это всегда дети, потому что внутри мы все — дети», — сказал Кустурица в начале разговора.
Губернатор Югры Руслан Кухарук, также присутствовавший на сессии, отметил, что дети должны учиться не просто смотреть фильмы, а формировать свое мнение от просмотренного. Помогать им в этом могут близкие, наставники и педагоги. «Задача на уровне региона — сделать так, чтобы в детском саду, школе дотянуться до каждого ребенка и не просто вовлекать в просмотр фильмов, а дать им трактовку от тех людей, кто рядом, — родитель, педагог, наставник. Это формирование собственного мнения от увиденного», — сказал Кухарук. Глава Югры добавил, что в ХМАО сегодня также стоит задача вовлечь детей в творческий процесс со смыслом. По его словам, в Ханты-Мансийске более 25 лет работает детско-юношеская телередакция на базе окружного медиа холдинга «Югра», которую за время существования прошли порядка 10 тыс. югорчан.
В свою очередь заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Юлия Голубева рассказала, что холдинг использует в своей работе аналитику. Так, полтора года назад появились результаты исследования «Образ героя в современном кинематографе», а прямо сейчас завершаем исследование «Культурного кода россиян», его влияние на восприятие, выбор и в том числе на медиапотребление. «Сегодня снимается много качественного контента для семейной аудитории, но среди них мало оригинальных проектов и новых героев. Сказки и ремейки — значимая и коммерчески успешная часть киноиндустрии, их нужно продолжать снимать, но важно соблюдать баланс. Если новых сюжетов и героев будет недостаточно, мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда у аудитории возникнет усталость, и она способна утратить интерес к киноновинкам в целом», — заключила она.
Модератором сессии выступил основатель, генеральный продюсер издания DreamCast Трифон Бебутов. В ней также приняли участие генеральный продюсер 1−2−3 Production Артем Михалков, генеральный продюсер Okko, президент Международного фестиваля детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев, директор Пекинского международного детского кинофестиваля Ли Гэ, вице-президент Ассоциации образовательного кино и медиа стран БРИКС (BEFMA) Сайед Султан Ахмед, главный директор управления кинематографии Бирол Гювен и другие.
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».
