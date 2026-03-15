Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза!» Николай Гаро

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Советский актер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кин-дза-дза!», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», умер в возрасте 88 лет 14 марта. Об этом говорится на официальном сайте «Кино-Театр. Ру», проверил корреспондент ТАСС.
«Киноактер и продюсер Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. Его не стало 14 марта 2026 года», — говорится в сообщении.
Гаро работал в роли продюсера в более 15 картинах, среди которых «Свой остров», «И я там был», «Мур есть Мур» и другие. Также артист снялся в таких известных фильмах, как «Кин-дза-дза», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ночь» и других. Николай Гаро был почетный член Гильдии продюсеров России.