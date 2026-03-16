75-летняя Эми Мэдиган взяла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Эми Мэдиган стала лучшей актрисой второго плана на 98-й церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук, которая проходит в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.
75-летняя актриса удостоена «Оскара 2026» за роль в картине «Орудия», где она сыграла роль эксцентричной тетушки Глэдис, которая неожиданно приехала в городок Мейбрук, где 17 школьников загадочно исчезли в одну ночь. Интересно, что именно в образе этой героини ведущий Конан О’Брайен начал церемонию.
На награду в категории «Лучшая женская роль второго плана» также претендовали Вунми Мосаку («Грешники»), Тейяна Тейлор («Битва за битвой»), Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»).
Данная награда стала первой номинацией и победой на «Оскаре» для 75-летней Мэдиган. Ранее за эту роль актриса была отмечена на кинопремии Critics Choice Awards 2026.
