Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

75-летняя Эми Мэдиган взяла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Актриса получила награду за роль в картине «Орудия»
Эми Мэдиган
Эми МэдиганИсточник: Legion-Media.ru

Эми Мэдиган стала лучшей актрисой второго плана на 98-й церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук, которая проходит в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.

75-летняя актриса удостоена «Оскара 2026» за роль в картине «Орудия», где она сыграла роль эксцентричной тетушки Глэдис, которая неожиданно приехала в городок Мейбрук, где 17 школьников загадочно исчезли в одну ночь. Интересно, что именно в образе этой героини ведущий Конан О’Брайен начал церемонию.

Эми Мэдиган в фильме «Орудия»
Эми Мэдиган в фильме «Орудия»

На награду в категории «Лучшая женская роль второго плана» также претендовали Вунми Мосаку («Грешники»), Тейяна ТейлорБитва за битвой»), Эль ФаннингСентиментальная ценность»), Инга Ибсдоттер ЛиллеосСентиментальная ценность»).

Данная награда стала первой номинацией и победой на «Оскаре» для 75-летней Мэдиган. Ранее за эту роль актриса была отмечена на кинопремии Critics Choice Awards 2026.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.