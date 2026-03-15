Мать Светланы Ходченковой случайно раскрыла тайну о личной жизни дочери

Мать Светланы Ходченковой, Татьяна Ходченкова, случайно раскрыла детали личной жизни дочери в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. По словам Татьяны, актриса вышла замуж около года назад, однако имя супруга она раскрывать не стала.
На вопрос ведущих о поздравлениях мать актрисы отрезала: «Она давно замужем, чего поздравлять-то?» и категорически опровергла слухи о бизнесмене Павле Марченко: «Не знаю никакого Павла».
Ранее Светлана была замужем за актером Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 год, свадьба прошла прямо на съемках фильма «Карусель», а развод произошёл из-за ревности Яглыча. Кроме того, актриса дважды рвала помолвку с бизнесменом Георгием Петришиным в 2015 и 2018 годах.
Светлана Ходченкова продолжает хранить молчание о своём нынешнем муже и детях, не раскрывая подробностей семейной жизни.
Ранее Светлана Ходченкова впервые за долгое время вышла в свет в эффектном наряде со шлейфом.