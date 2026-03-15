Николь Кидман раскрыла, с кем выйдет на красную дорожку Met Gala после развода

Голливудская актриса Николь Кидман впервые рассказала о планах на одно из главных модных событий года после недавнего развода. Звезда подтвердила, что появится на Met Gala 4 мая и в третий раз подряд выступит сопредседателем мероприятия.
По словам актрисы, на этот раз она выйдет на красную дорожку не одна. Ее спутницей станет старшая дочь — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман‑Урбан:
«Я так счастлива, что со мной будет дочь Сандэй!» — призналась Кидман.
Девушка уже активно строит карьеру в индустрии моды. Сандэй регулярно участвует в показах и сотрудничает с известными брендами.
Недавно она появилась на подиуме на показе Dior во время модной недели в Париже: «Сандэй только что участвовала в показе Dior. Да, она сейчас летит обратно из Парижа», — цитирует актрису издание Daily Mail.
Новость о совместном появлении матери и дочери на Met Gala прозвучала спустя два месяца после того, как Кидман завершила бракоразводный процесс с кантри-музыкантом Кит Урбан. Их брак продлился 19 лет.
Нмкануне Николь Кидман дала первый комментарий о разводе с Китом Урбаном.