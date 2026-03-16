Получивший «Оскар» Шон Пенн не пришел на церемонию вручения премии

Шон Пенн стал обладателем премии «Оскар» в 2026 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой». 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.
За награду в данной категории также боролись Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»), Делрой Линдо («Грешники») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Сам Шон Пенн не появился на церемонии.
Ранее в аналогичной женской категории победу одержала 75-летняя Эми Мэдиган за второстепенную роль в хорроре «Орудия».
