Арми Хаммер шокировал фанатов «брутальным» преображением

Арми Хаммер, чья карьера в 2021 году была разрушена чередой громких скандалов и обвинений, вновь оказался в центре внимания. Актер, запомнившийся многим по драме «Назови меня своим именем», кардинально сменил имидж: теперь он выглядит как типичный герой боевиков 90-х — с брутальными усами, новой стрижкой и внушительной мышечной массой.
Смена образа совпала с возобновлением съемочной деятельности после трехлетней паузы. Сейчас Хаммер задействован в нескольких проектах, среди которых «Кровь на границе», «Гражданин-мститель» и «Ночной водитель».
По словам самого Арми, теперь он отдает предпочтение независимому малобюджетному кино, которое дает ему больше творческой свободы и позволяет сохранять комфортный темп жизни. В интервью подкасту Your Mom's House актер признался, что предложения о работе поступают ему еженедельно, но он часто отвечает отказом. «Мой график и так довольно плотный», — иронизирует Хаммер, подчеркивая, что больше не стремится в «большой Голливуд» и вполне доволен нынешним положением дел.
Ранее стало известно, что Хаммер рассматривается на роль в российском боевике.