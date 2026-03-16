Джесси Бакли получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» режиссера Хлои Чжао. 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.
На «Лучшую женскую роль» также претендовали Эмма Стоун («Бугония»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
Джесси Бакли стала первой ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». До нее эту престижную награду получали только мужчины — Дэниэл Дэй-Льюис (трижды удостоенный «Оскара») и Киллиан Мерфи.
В фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» Бакли исполнила роль Агнес Хэтэуэй — жены Шекспира, потерявшей сына и борющейся с горем в тени великого мужа.
Актрисе удалось собрать все престижные награды сезона: «Золотой глобус», BAFTA, Critics' Choice и Actor Awards, став первой ирландкой с такими достижениями в главной актерской категории.
