Джесси Бакли обошла Эмму Стоун, взяв «Оскар» за лучшую женскую роль

Актриса удостоена награды за роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»
Джесси Бакли
Джесси БаклиИсточник: Legion-Media.ru

Джесси Бакли получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» режиссера Хлои Чжао. 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.

Джесси Бакли стала первой ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». До нее эту престижную награду получали только мужчины — Дэниэл Дэй-Льюис (трижды удостоенный «Оскара») и Киллиан Мерфи.

Джесси Бакли в фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»
Джесси Бакли в фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»

В фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» Бакли исполнила роль Агнес Хэтэуэй — жены Шекспира, потерявшей сына и борющейся с горем в тени великого мужа.

Актрисе удалось собрать все престижные награды сезона: «Золотой глобус», BAFTA, Critics' Choice и Actor Awards, став первой ирландкой с такими достижениями в главной актерской категории.

С полным списком победителей 98-й церемонии вручения наград можно ознакомиться по ссылке.