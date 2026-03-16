Джесси Бакли получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» режиссера Хлои Чжао. 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.