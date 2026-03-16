Сюжет фильма «Грешники» разворачивается в 1930-х в США, где вернувшиеся с войны братья-близнецы решают открыть бар и дать шанс талантливому музыканту. Однако мир их блюзового рая рушится, когда в дело вмешивается загадочный вампир. Майкл Б. Джордан исполнил обе роли братьев Смока и Стэка.