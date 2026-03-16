Майкл Б. Джордан получил свой первый «Оскар», обойдя ДиКаприо и Шаламе

Актер удостоен награды за роль в фильме «Грешники»
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники». 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по Москве.

Актер, впервые номинированный на «Оскар», обошел таких знаменитых конкурентов как Леонардо ДиКаприо (фильм «Битва за битвой») и Тимоти ШаламеМарти Великолепный»).

Также на награду претендовали Итан ХоукГолубая луна») и Вагнер МоураСекретный агент»).

Майкл Б. Джордан в фильме «Грешники»

Сюжет фильма «Грешники» разворачивается в 1930-х в США, где вернувшиеся с войны братья-близнецы решают открыть бар и дать шанс талантливому музыканту. Однако мир их блюзового рая рушится, когда в дело вмешивается загадочный вампир. Майкл Б. Джордан исполнил обе роли братьев Смока и Стэка.

Полный список победителей смотрите по ссылке.