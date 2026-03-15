Продюсер Ананикян: кинематограф РФ на подъеме, но у него нет единой госстратегии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российское кино переживает подъем и успешно влюбляет зрителей в отечественную культуру, однако для закрепления успеха необходима единая государственная стратегия, подобная той, что десятилетиями выстраивается в США. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился продюсер и режиссер Армен Ананикян.
«Российское кино на подъеме. Оно начинает влюблять в нашу страну, в нашу культуру. Получается очень хорошо, успешно, и дай бог удержать эту марку. В Америке при любом кризисе денег на кино начинают выделять больше, а у нас сразу урезают. Зачем? Вы не понимаете, что кино должно воспитывать. И на ближайшие 10−15 лет у вас должно быть расписано по полочкам, какие фильмы должны выйти. У нас на уровне государства нет единой стратегии в кино», — считает собеседник агентства.
Ананикян призвал обратить внимание на опыт США, где кинематограф десятилетиями работает как инструмент продвижения государственных интересов. «Посмотрите “Трансформеры” и поймете, что Госдеп финансировал этот проект. Также проект про летчика “Лучший стрелок” — стопроцентное финансирование Госдепа. Отличное кино, невероятное. Не в плане, что я восхищаюсь тем, как они сняли, а восхищаюсь тем, как они любовь к стране и армии интегрировали в этот фильм, — рассказал продюсер. — Такой любви к армии и родине, как в Америке, нет ни в одной стране мира. Хотя большинство жителей — мигранты. И это благодаря кино, развлекательным шоу и всему остальному».
По мнению собеседника агентства, американской индустрии удалось через фильмы влиять на мир. «Они гениально зомбируют, и у них учиться надо этому. Они индустрией поглотили весь мир, — отметил он. — Там есть кино и про низкие темы, наркотики — про все есть там кино, но большие фильмы всегда содержат нужную стране идею — любовь к родине».
Ранее Певцов призвал отменить запрет вмешательства государства в творческие процессы.