Актер Петренко предложил создавать альтернативу фильмам со стереотипами о России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кинематографистам следует «бросать силы» в первую очередь на создание фильмов, которые демонстрировали бы зрителю, за что можно любить и уважать Россию, заявил в беседе с ТАСС актер Игорь Петренко. Запрет противоположного по содержанию кино, по мнению артиста, не имеет смысла.
Ранее стало известно о предложении от депутата Госдумы Евгения Марченко внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», которые запретят выдачу прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, формирующим оскорбительные стереотипные образы россиян, а также содержащим искаженные и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооруженных сил РФ. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
«Я считаю, что запрещать тут не имеет смысла. Конечно, было бы странно такое кино поддерживать. И делать этого не нужно. А запретный плод всегда сладок. В век технологий что-либо запретить вообще невозможно: все равно через разные ресурсы просочится, тот, кто хочет посмотреть, он все равно посмотрит. И в этом смысле мы становимся на позицию слабого: мы что, боимся, что про нас что-то не то расскажут?» — отметил Петренко.
Говоря о критике вообще, собеседник агентства добавил, что если она нелепа и не имеет ничего общего с реальностью, то для создателей кино такой проект станет ущербным: «Ну и пускай снимают, тратят деньги, это ведь бьет по их бюджету». В случае же, если критика объективна, если перед зрителем — предмет искусства, такие фильмы могут быть полезны для страны, они станут поводом к тому, чтобы задуматься о проблемах, сказал актер.
«Другой вопрос, что мы живем в такое время, когда нам нужно себя не критиковать, а любить. Мы разучились уважать и любить себя. И должны смотреть не в сторону запретов, а в сторону созидания. Мне кажется, все силы надо бросать на то, чтобы была убедительная альтернатива. Нужно рассказывать про то, чем мы можем гордиться, за что можем себя любить. И это даст нам сил для ясных мыслей, новых дел, свершений», — заключил Петренко.
Ранее Петренко предложил снимать больше фильмов о жизни простого человека.