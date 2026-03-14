Близкие отказались от публичного прощания с Людмилой Арининой

Людмилы Арининой не стало накануне на 100-м году жизни. Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет — после роли медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». Среди фильмов с участием актрисы — «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».