Близкие отказались от публичного прощания с Людмилой Арининой

Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет

Близкие отказались от публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Арининой не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Мастерская Петра Фоменко», заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Воробьева.

Источник: Legion-Media.ru

По словам Воробьева, именно такое желание актриса театра и кино выразила в своем завещании.

«Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдет в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны», — заявил он.

Родственники также не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения, добавил Воробьев.

Людмилы Арининой не стало накануне на 100-м году жизни. Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет — после роли медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». Среди фильмов с участием актрисы — «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».