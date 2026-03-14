Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале театра «Мастерская Петра Фоменко».
«Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении.
Дата и место прощания не уточняются.
Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как «Гостья из будущего», «Ералаш», «Учитель пения», «Село Степанчиково и его обитатели», «Марш Турецкого», «Склифосовский» и другие.