Милли Бобби Браун стала самым молодым участником списка Forbes

Forbes представил свежий рейтинг голливудских актеров с самыми внушительными гонорарами по итогам 2025 года. Главной сенсацией стал прорыв 22-летней Милли Бобби Браун, которая не только вошла в топ-10, но и стала самым юным его участником.
Как сообщает издание, молодая звезда, прославившаяся благодаря сериалу «Очень странные дела», за год заработала 26 миллионов долларов. Ключевым источником дохода стали съемки в заключительном сезоне хита Netflix, а также работа над другими крупными проектами стримингового гиганта.
Впереди у актрисы насыщенная программа. На экраны выйдут третья часть франшизы об Эноле Холмс, романтическая комедия «Просто представь» и спортивная драма «Идеальная». Параллельно Браун строит и семейную жизнь: в 2024 году она вышла замуж за Джейка Бонджови, а летом 2025-го пара удочерила девочку.
Возглавил рейтинг Адам Сэндлер с результатом в 48 миллионов долларов.