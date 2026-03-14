Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал ИИ для создания фильмов

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг заявил, что не использовал технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании своих фильмов. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Кинематографист рассказал об этом на конференции SXSW в Остине, отвечая на вопрос о роли ИИ в кинопроизводстве. Спилберга сказал: «Я никогда не использовал ИИ ни в одном из своих фильмов». После этого в зале раздались аплодисменты.
При этом режиссер подчеркнул, что не выступает против технологий в целом. В его работах неоднократно поднималась тема влияния технологий на общество — в том числе в фильмах «Особое мнение», «Первому игроку приготовиться» и «Искусственный разум». Однако, по его словам, в творческом процессе он не готов заменять человека машиной.
Спилберг отметил, что поддерживает применение ИИ во многих сферах, но не считает допустимым его использование для замещения творческих специалистов. В частности, он подчеркнул, что в его сценарных комнатах «нет пустого стула с ноутбуком», намекая на отсутствие автоматизированного участия в разработке идей.
В то же время ИИ-технологии активно продвигаются в киноиндустрии. Стартапы предлагают инструменты для независимых режиссеров с ограниченными ресурсами, а крупные стриминговые компании тестируют ИИ-решения, пишет TechCrunch. Так, Amazon в этом году объявила о проверке инструментов ИИ для производства фильмов и сериалов, а Netflix ранее приобрела компанию Бена Аффлека, работающую в сфере ИИ-кинопроизводства.
Ранее тунисский режиссер Зубейр Джласси заявил, что кино переживает переходный этап, связанный с развитием ИИ.