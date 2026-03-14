Павел Табаков сделал открытие о русской кухне: «Пирожки, борщ, картошка»

Актер признался, что его отношение к походу в ресторан с возрастом изменилось
Павел Табаков
Павел ТабаковИсточник: Legion-Media.ru

Актер Павел Табаков на гала-вечере национального гастрономического конкурса «Лавры» признался, что сделал открытие о русской кухне. Об этом организаторы конкурса рассказали «Газете.Ru».

«Я долго воспринимал русскую кухню довольно просто: пирожки, борщ, картошка. А в последнее время наблюдаю, как шефы работают с локальными продуктами и делают из них настоящую высокую кухню», — делится он.

Табаков также признался, что его отношение к походу в ресторан с возрастом изменилось — он рассматривает такие вылазки не как возможность быстро поесть, а как шанс хорошо провести время и попробовать новое.

На гала-вечере гости попробовали авторские блюда от победителя и финалистов прошлогоднего конкурса и узнали имена 16 полуфиналистов конкурса «Лавры-2026». Финальные этапы конкурса пройдут в Геленджике.

В конце 2025 года Павел Табаков впервые за долгое время появился на публике с возлюбленной. Актер вышел в свет с Ксенией Ермоленко.