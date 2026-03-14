Названо имя самого высокооплачиваемого актера Голливуда

Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером мира. К такому выводу пришли аналитики Forbes, оценив доход 59-летней звезды в $48 миллионов.
Основным источником впечатляющих заработков Сэндлера стало долгосрочное партнерство с Netflix. С 2014 года актер создает для стримингового гиганта эксклюзивные фильмы и стендап-шоу. В 2025 году он выступил продюсером и исполнил главную роль в сиквеле «Счастливчик Гилмор 2», а также получил солидный гонорар за работу в ленте Netflix «Джей Келли», уточняет издание.
Вслед за Сэндлером в рейтинге Forbes расположился Том Круз с $46 млн. Третье место занял Марк Уолберг, чье состояние оценили в $44 млн.
В первую десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли: Скарлетт Йоханссон ($43 млн), Брэд Питт ($41 млн), Дензел Вашингтон ($38 млн), Джек Блэк ($28 млн), Джейсон Момоа ($28 млн), Дэниэл Крейг ($27 млн), Милли Бобби Браун ($26 млн).
Ранее сообщалось, что Сэндлер с юмором относится к возрасту. В одном из интервью он признался, что замечает признаки старения, и пошутил, что шрифт на его телефоне такой крупный, что его сообщения «может прочитать любой, кто сидит у иллюминатора в самолете». При этом актер пообещал поклонникам не останавливаться и сыграть еще как минимум в 50 фильмах.