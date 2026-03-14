Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названо имя самого высокооплачиваемого актера Голливуда

Адам Сэндлер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Адам Сэндлер
Источник: Legion-Media.ru

Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером мира. К такому выводу пришли аналитики Forbes, оценив доход 59-летней звезды в $48 миллионов.

Основным источником впечатляющих заработков Сэндлера стало долгосрочное партнерство с Netflix. С 2014 года актер создает для стримингового гиганта эксклюзивные фильмы и стендап-шоу. В 2025 году он выступил продюсером и исполнил главную роль в сиквеле «Счастливчик Гилмор 2», а также получил солидный гонорар за работу в ленте Netflix «Джей Келли», уточняет издание.

Вслед за Сэндлером в рейтинге Forbes расположился Том Круз с $46 млн. Третье место занял Марк Уолберг, чье состояние оценили в $44 млн.

В первую десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли: Скарлетт Йоханссон ($43 млн), Брэд Питт ($41 млн), Дензел Вашингтон ($38 млн), Джек Блэк ($28 млн), Джейсон Момоа ($28 млн), Дэниэл Крейг ($27 млн), Милли Бобби Браун ($26 млн). 

Ранее сообщалось, что Сэндлер с юмором относится к возрасту. В одном из интервью он признался, что замечает признаки старения, и пошутил, что шрифт на его телефоне такой крупный, что его сообщения «может прочитать любой, кто сидит у иллюминатора в самолете». При этом актер пообещал поклонникам не останавливаться и сыграть еще как минимум в 50 фильмах.