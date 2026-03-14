53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в свет в мини-платье и кружевных колготках

Актриса Гвинет Пэлтроу стала гостьей показа новой коллекции модного дома Valentino в Риме. Об этом сообщает Marie Claire.
53-летняя Пэлтроу предпочла для выхода зеленое мини-платье, кружевные колготки и голубые туфли. Образ дополнила сумка из черной кожи и колье с бриллиантами на шее. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями.
Несколько недель назад Гвинет Пэлтроу посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса появилась на красной дорожке в розовом полупрозрачном топе, мини-юбке со шлейфом в тон и туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу длинные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой. На некоторых фото Гвинет Пэлтроу позировала вместе с коллегой Кейт Хадсон.
Ранее Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к Гвинет Пэлтроу. Продюсер заявил, что обвинившая его в домогательствах актриса преувеличила.