Екатерина Волкова объяснила, почему любит фильм «Красотка»

Актриса Екатерина Волкова раскрыла список своих любимых фильмов. О картинах, которые оставили в ее душе особый след, рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».
Одной из таких работ стала «Красотка» с Джулией Робертс. По словам Волковой, этот фильм привлекает верой в сказку, которая возможна вопреки всему.
В личный топ актрисы также попала драма «Рассекая волны». Волкова не скрывает своего восхищения режиссером Ларсом фон Триером, что и определило выбор этой картины.
Классический гангстерский эпос «Однажды в Америке» покорил звезду мощным актерским ансамблем и глубокой историей. «О дружбе и предательстве», — пояснила она, говоря о сюжете.
Отдельно Екатерина Волкова выделила советскую драму «Белый Бим Черное Ухо». Причина — ее искренняя любовь к животным. «Я собак люблю больше, чем людей», — прямо заявила актриса.
Напомним, что сама Волкова недавно блистала в триллере «Резервация» вместе с Денисом Шведовым. Эта картина стала одним из хитов зимы 2026 года. В тот же зрительский топ вошли фэнтези «Алиса в Стране Чудес» с Аней Пересильд и комедийный проект «Шальная императрица» с Ириной Пеговой и Зоей Бербер.