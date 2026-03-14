Спецпремьера фильма «Приключения желтого чемоданчика» прошла на «Духе огня»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Специальный премьерный показ фильма «Приключения желтого чемоданчика» режиссера Дениса Гуляра прошел в ходе XXIV международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в концертно-театральном центре «Югра-классик» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС.
«Чтобы быть с вами в одном культурном контексте, чтобы было о чем с вами поговорить, мы делаем новые экранизации современным киноязыком. Мы сегодня делаем целый ряд новых экранизаций — литературных произведений, которые уже были экранизированы киностудией имени М. Горького», — сообщила зрителям и гостям фестиваля генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.
В Ханты-Мансийске показ фильма собрал аншлаг — пришло более 800 человек, включая огромное количество детей разного возраста. Также на показ пришел губернатор Югры Руслан Кухарук.
О фильме
Премьера фильма «Приключения желтого чемоданчика» планируется 23 апреля 2026 года. Это новая экранизация классической повести Софьи Прокофьевой режиссера Дениса Гуляра. В фильме снялись, в частности, Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Дмитрий Орлов, Любава Долински, Феодор Кирсанов и Дарья Свистунова.
Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».
О фестивале
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».