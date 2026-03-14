Режиссер Джласси: кино переживает переходный этап, связанный с развитием ИИ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Киноиндустрия переживает переходный этап из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта, которые уже меняют способы создания фильмов и открывают новые возможности для авторов. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал тунисский режиссер Зубейр Джласси.
«Я думаю, что сейчас мы на новом переходном этапе, это, конечно же, искусственный интеллект. И искусственный интеллект будет значительно менять индустрию кино», — сказал Джласси.
По его словам, появление искусственного интеллекта в кино можно сравнить с появлением фотографии, когда общество сначала с недоверием воспринимало новые технологии. «Когда только появился фотоаппарат, люди долго не могли поверить и принять это новое направление. И сейчас искусственный интеллект тоже сталкивается с таким недоверием», — отметил режиссер.
Джласси добавил, что технологии ИИ уже позволяют авторам создавать проекты, которые раньше было сложно реализовать. Он отметил, что именно благодаря таким инструментам ему удалось создать свой первый фильм. «Именно благодаря искусственному интеллекту я смог сделать свой первый фильм, с которым когда-то дебютировал», — сказал он.