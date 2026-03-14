Фильм «Руки Вверх! 2» расскажет о развитии группы в 2000-х

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Вторая часть фильма «Руки Вверх!» расскажет о развитии группы в 2000-х годах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компаний «Руки Вверх Продакшн» и «Руки Вверх Интертеймент», креативный продюсер сериалов Вадим Бакунев в ходе XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».
Российский музыкальный биографический фильм режиссера Аскара Узабаева о творческом пути группы «Руки Вверх!» вышел в прокат в 2024 году. По данным портала «Кинопоиск», бюджет картины составил 390 млн рублей, а кассовые сборы превысили 990 млн рублей.
«Во второй части мы расскажем о том, как группа “Руки Вверх!” развивалась в 2000-е. Мы попытаемся захватить период этого времени, что в нем происходило, как себя в нем чувствовал Сергей Жуков и как преодолевал препятствия», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в первой части фильма не были отражены многие важные события из истории коллектива. «Мы не все рассказали и многое приберегли, решив во второй части показать зрителю важные моменты из истории группы», — заключил Бакунев.
О кинофестивале
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».