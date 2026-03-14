Фильм «Руки Вверх! 2» расскажет о развитии группы в 2000-х

В первой части фильма не были отражены многие важные события из истории коллектива, сообщил креативный продюсер сериалов Вадим Бакунев
Сергей Жуков на съемках фильма «Руки Вверх!»
Сергей Жуков на съемках фильма «Руки Вверх!»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Вторая часть фильма «Руки Вверх!» расскажет о развитии группы в 2000-х годах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компаний «Руки Вверх Продакшн» и «Руки Вверх Интертеймент», креативный продюсер сериалов Вадим Бакунев в ходе XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».

Российский музыкальный биографический фильм режиссера Аскара Узабаева о творческом пути группы «Руки Вверх!» вышел в прокат в 2024 году. По данным портала «Кинопоиск», бюджет картины составил 390 млн рублей, а кассовые сборы превысили 990 млн рублей.

«Во второй части мы расскажем о том, как группа “Руки Вверх!” развивалась в 2000-е. Мы попытаемся захватить период этого времени, что в нем происходило, как себя в нем чувствовал Сергей Жуков и как преодолевал препятствия», — сказал собеседник агентства.

Кадр из фильма «Руки вверх!»
Кадр из фильма «Руки вверх!»

По его словам, в первой части фильма не были отражены многие важные события из истории коллектива. «Мы не все рассказали и многое приберегли, решив во второй части показать зрителю важные моменты из истории группы», — заключил Бакунев.

О кинофестивале

Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».