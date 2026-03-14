Мишустин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР и актрису театра и кино Ольгу Яковлеву с юбилеем, отметив, что ее героини обладают притягательной силой, восхищающей зрителей.
В субботу артистка отмечает свое 85-летие.
«Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного драматического искусства, создали запоминающиеся образы в легендарном Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Своих героинь Вы наделяете особой притягательной силой, неподдельной искренностью, обаянием. Неизменно радуете, удивляете, восхищаете зрителей каждой творческой работой», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина РФ.
Мишустин пожелал актрисе доброго здоровья, удачи во всем и благополучия.