Леонид Ярмольник высказался о современных экранизациях классики: «Можно повторять»

13 марта в Ханты-Мансийске открылся XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В состав российского жюри в этом году вошел актер театра и кино Леонид Ярмольник.
На красной дорожке церемонии артист, сыгравший главную роль в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом», рассказал корреспонденту Кино Mail, как относится к новым экранизациям классических произведений и, в частности, к предстоящей экранизации романа Бориса и Аркадия Стругацких со звездным актерским составом.
По словам Ярмольника, «Трудно быть богом» — это классическое произведение, как «Гамлет», «Вишневый сад» или «Три сестры».
«Это классика, которую можно повторять в зависимости от того, как меняется наше время, наши вкусы, ритмы и ценности», – отметил он.
Актер также поделился впечатлениями от участия в сериале «Полдень», который снят по роману Стругацких «Жук в муравейнике». По признанию Ярмольника, в процессе работы он близко подружился с постановщиком Климом Козинским.
«Замечательный кинорежиссер, и я очень рад, что в этом году мы собираемся делать и спектакль в театре “Современник”, и кино».
XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» продлится в Ханты-Мансийске до 16 марта.