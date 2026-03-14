Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Боярская, Ярмольник, Кустурица: звезды на открытии кинофестиваля «Дух огня 2026»

Как прошла торжественная церемония открытия одного из старейших российских киносмотров — читайте и смотрите в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская и Эльчин Азизов
Вечером 13 марта в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Церемония прошла в концертно-театральном центре «Югра Классик», где собрались участники смотра, члены жюри, журналисты и жители города.

В числе почетных гостей фестиваля в 2026 году оказались актеры Софья Лебедева, Владимир Канухин, Григорий Калинин, Дарья Верещагина, Леонид Каневский, Наталья Фенкина с сыном Михаилом Ивановым, режиссеры Алексей Герман-мл., Павел Лунгин, Стася Толстая и многие другие. Ведущими церемонии выступили актриса Елизавета Боярская и оперный певец Эльчин Азизов.

Леонид Ярмольник с супругой
Стася и Иван Толстые
Леонид Каневский с супругой
Алексей Герман-мл.
Эмир Кустурица
В 2026 году главной темой фестиваля стали дети в кино, поэтому церемония открытия была наполнена музыкальными номерами в исполнении детских и юношеских вокальных и танцевальных коллективов Ханты-Мансийска и других городов. Аккомпанировал выступающим Концертный оркестр Югры под предводительством главного дирижера московского Центра исполнительских искусств Сергея Свиридова. Во время каждого выступления на экране в глубине сцены появлялись отрывки из знаковых советских и российских фильмов для детей.

Церемония открытия фестиваля «Дух огня»
Ведущие напомнили гостям, из каких секций состоит фестиваль, рассказали о наградах, вручаемых победителям, и представили пять составов жюри — международного и российского конкурсов, секции «Фильм в работе», а также конкурсов короткометражного кино и микрофильмов. Среди членов жюри в этом году оказались актер Леонид Ярмольник, музыкант Евгений Маргулис, сербский режиссер Горан Радованович, китайский сценарист Лу Вэй, режиссер Зака Абдрахманова, продюсер Сергей Члиянц и многие другие.

Елизавета Боярская
Анна Савранская
Арам Вардеванян
По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, Югры Руслана Кухарука, в этом году на фестиваль было направлено 630 работ из 39 стран. В конкурс вошли фильмы из Испании, Португалии, Аргентины, Ирана, Сербии, Южной Кореи, Китая и других государств.

«Основная идея, философия фестиваля, которая была заложена основателями и из года в год бережно хранится, — возможность стереть границы между государствами, — напомнил Кухарук, — сделать так, чтобы к нам в страну, в наш регион, приезжали люди искусства, которые говорят на разных языках, но понимают друг друга, поскольку всех объединяет язык кино».

Владимир Канухин
Дарья Верещагина
Данила Краснов
В финале церемонии на сцену вышел президент фестиваля, двукратный лауреат Золотой пальмовой ветви, сербский режиссер Эмир Кустурица. «Культура — это первый круг цивилизации, — рассуждал со сцены Кустурица. — И без культуры, науки, художества не было бы общества. Каждый раз, когда мне говорят про фестиваль “Дух огня”, я всегда думаю: боже, там так холодно. Но в то же время тепло, потому что там люди в этом культурном круге».

Софья Лебедева
Григорий Калинин
Финальным аккордом мероприятия стал традиционный удар кинохлопушкой от Эмира Кустурицы и Руслана Кухарука, знаменующий официальное открытие смотра.

Руслан Кухарук и Эмир Кустурица
XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» продлится в Ханты-Мансийске до 16 марта. Кино Mail – информационный партнер смотра.