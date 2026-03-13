Микки Рурка засняли на улице с ярко-рыжими волосами после выселения из дома

Актер появился на публике в новом имидже на фоне скандала с выселением
Микки РуркИсточник: Legion-Media.ru

73-летний голливудский актер Микки Рурк попал в объективы папарацци после судебного выселения из арендованного дома в Лос-Анджелесе.

Звезда фильмов «91/2 недель», «Рестлер» и «Неудержимые» не смог погасить долг в 59 тысяч долларов за аренду особняка на Дрексель-авеню, куда он въехал в апреле 2025 года. Верховный суд Лос-Анджелеса 9 марта вынес заочное решение в пользу арендодателя Эрика Т. Голди, аннулировав договор и передав ему полный контроль над недвижимостью.

Несмотря на финансовые трудности, номинант на «Оскар» старается держаться бодро. Папарацци засняли Рурка на улице возле ресторана в центре Лос-Анджелеса: с яркой медно-рыжей прической, в эксцентричном образе из фиолетовой ковбойской рубашки в стиле техасских рейнджеров, синих джинсов, широкого кожаного ремня, серых ботинок и темных очков. Актер, известный своим брутальным имиджем 80-х, пришел в заведение в компании приятеля.

Случай с выселением — не первый скандал в жизни Рурка. В декабре 2025 года ему выдали уведомление о выселении в течение трех дней, а в январе фанаты запустили сбор на GoFundMe, который актер публично опроверг, заявив, что не просил помощи. Сейчас Рурк, по слухам, временно остановился в дорогом отеле Западного Голливуда.