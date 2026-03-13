Шарлиз Терон посетила предоскаровскую вечеринку в Беверли-Хиллз, появившись на мероприятии в эффектном мини-платье.
50‑летняя обладательница премии «Оскар» выбрала лаконичный, но откровенный образ, подчеркнувший ее фигуру, и произвела яркое впечатление на публику и фотографов.
Церемония вручения премии состоится уже в воскресенье, 15 марта, а светский прием стал одной из ключевых точек насыщенной голливудской «оскаровской» недели.
Вечеринку организовали модный дом Dior и глянцевый журнал W Magazine, пригласив номинантов и звезд индустрии пообщаться в неформальной обстановке накануне главной киноночи года.