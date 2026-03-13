Татьяна Лютаева показала поклонникам, как выглядит в 61 год без фильтров

Актриса опубликовала фото в личном блоге в день своего рождения
Источник: Алексей Молчановский

В свой 61-й день рождения актриса Татьяна Лютаева, известная по фильму «Гардемарины, вперед!», поделилась с поклонниками снимком, на котором показала лицо без фильтров. Она поделилась фото в личном блоге.

Татьяна Лютаева / фото: соцсети
Татьяна Лютаева / фото: соцсети

Лютаева не скрывает, что поддерживать форму в ее возрасте — непросто. Актриса рассказала подписчикам о строгом режиме, который соблюдает даже на отдыхе. В ее социальных сетях можно увидеть, как она тренируется на свежем воздухе, занимается велоспортом, бегом и плаванием.

Ключевым принципом своего подхода звезда называет контроль питания. По ее мнению, самый эффективный способ держать себя в форме — «меньше жрать».

Актриса была замужем дважды: сначала за литовским артистом Олегасом Дитковскисом, от которого родила дочь Агнию, а затем за режиссером Рокасом Раманаускасом — у них есть сын Доминик.

Сейчас у Татьяны Лютаевой уже трое внуков, и она с удовольствием проводит с ними время, иногда публикуя семейные фото в соцсетях.