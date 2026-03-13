Любимова: фестиваль «Дух огня» подтверждает свою востребованность

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» остается важной площадкой для дебютантов и подтверждает свою востребованность в мировой кинематографической среде. Об этом сообщила в видеоприветствии к участникам и гостям торжественной церемонии открытия 24-го смотра министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фестиваль проходит с 12 по 16 марта в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов “Дух огня”. Более 20 лет он остается важной площадкой для поддержки молодых авторов. В этом году на участие в смотре было подано 630 заявок из 39 стран, что подтверждает его востребованность в профессиональном сообществе», — отметила министр.
Любимова напомнила, что центральной темой смотра в 2026 году стала «Дети в кино». «Образ детства всегда был и остается важнейшей частью культурного кода. Сегодня юные таланты со всего мира предлагают собственный взгляд на этот вопрос, формируя язык будущего кинематографа», — сказала она.
Министр обратила внимание на специальную внеконкурсную программу, посвященную единству народов России и приуроченную к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным 2026 году Годом единства народов России.
«С помощью кино можно выразить уважение к многообразию культур и традиций нашей страны. Уверена, что “Дух огня” вновь станет пространством творческого диалога, открытий и новых имен, а также укрепит творческие связи между государствами. Желаю всем вдохновения и ярких впечатлений», — заключила она.
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».