Зендая повторила культовый образ героини из «Секса в большом городе»

Актриса появилась на церемонии вручения премии Essence Black Women in Hollywood Awards

Зендая накануне побывала на церемонии вручения премии Essence Black Women in Hollywood Awards. 29-летняя актриса появилась на мероприятии в модном наряде.

Зендая
Источник: Legion-Media

Она выбрала белоснежное обтягивающее мини-платье от Юджина Александера с асимметричным низом и большим цветком гибискуса на плече. Кудри звезды «Эйфории» уложили с боковым пробором, создав прическу с эффектном «мокрых волос», и сделали ей яркий макияж.

Зендая повторила модный образ Кэрри Брэдшоу, героини Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе». В таком наряде Паркер появилась на заставке к многосерийному фильму.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе»

До нее это платье также носила Уитни Хьюстон. Она снялась в нем в рекламной фотосессии 1987 года. Фото попало на обложку журнала Life.

Наряд для Зендаи подобрал стилист Лоу Роуч, который любит находить винтажные вещи и одевать в них своих известных клиенток.

«Сегодня на Essence Women в Голливуде — культовый образ из истории моды», — высказался он об образе Зендаи.

Недавно Зендая показала обручальное кольцо после слухов о свадьбе. Знаменитость продемонстрировала украшение на показе новой коллекции бренда Louis Vuitton, который состоялся 10 марта в рамках Недели моды в Париже.