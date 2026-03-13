63-летняя Деми Мур напугала фанатов чрезмерной худобой

Появление Деми Мур на фестивале South By Southwest в Остине приковало к себе особое внимание прессы и вызвало широкий резонанс в Сети. 63-летняя актриса, чей внешний вид стал предметом жарких споров еще в начале месяца на церемонии Гильдии киноактеров США (SAG Awards), спровоцировала новую волну слухов о своем экстремальном похудении.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала смелое облегающее платье без рукавов с глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Элегантный, но провокационный наряд, дополненный контрастным оранжевым поясом, подчеркнул хрупкость актрисы, что заставило многих поклонников вновь заговорить о возможном использовании препаратов для снижения веса.
В Остине Мур представила свой новый кинопроект — картину «Я люблю усилители», в которой она снялась вместе с Кеке Палмер. Сама актриса никак не комментирует домыслы о своем здоровье, предпочитая фокусироваться на работе и продвижении фильма.
