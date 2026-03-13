Кристина Асмус сообщила о переменах в жизни: «Пошла учиться на актрису»

Актриса рассказала, что будет обучаться на курсах Натальи Кудряшовой
Кристина Асмус на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба
Кристина Асмус на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба

Кристина Асмус обратилась к тем, кто постоянно критикует ее творчество и актерский талант. Звезда сообщила, что она решила пройти актерские курсы.

«Уважаемые подписчики, я услышала ваши молитвы и пошла учиться на… актрису. Поэтому, российский кинематограф, прямо с сегодняшнего дня трепещи! Как хорошо, что сейчас в тренде не застаиваться, прокачиваться. Я пошла на курсы для профессионалов», — рассказала актриса.

Кристина Асмус, фото: пресс-служба
Кристина Асмус, фото: пресс-служба

Она будет учиться у режиссера Натальи Кудряшовой. Асмус отметила, что ее однокурсниками станут известные актеры — Аглая Тарасова и ее мама Ксения Раппопорт, Маш Милаш (Мария Камова), Анна Цуканова-Котт и другие.

«Круто, что профессионалы не перестают учиться. И круто, что есть человек, который нашел в себе силы собрать и направить на путь истинный сомневающихся, рефлексирующих и живущих в оценочном суждении людей», — считает Асмус.

Она добавила, что курсы продлятся три дня — 22, 23 и 24 марта. Актриса призналась, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию 37-летнего режиссера Андрея Ионкина, который недавно пережил второй обширный инсульт.

Ранее Кристина Асмус показала новые снимки с блогером Маш Милаш (Мария Камова), с которой ее часто сравнивают. Она также пошутила над своим бывшим мужем Гариком Харламовым.