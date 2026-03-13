Кристина Асмус обратилась к тем, кто постоянно критикует ее творчество и актерский талант. Звезда сообщила, что она решила пройти актерские курсы.
«Уважаемые подписчики, я услышала ваши молитвы и пошла учиться на… актрису. Поэтому, российский кинематограф, прямо с сегодняшнего дня трепещи! Как хорошо, что сейчас в тренде не застаиваться, прокачиваться. Я пошла на курсы для профессионалов», — рассказала актриса.
Она будет учиться у режиссера Натальи Кудряшовой. Асмус отметила, что ее однокурсниками станут известные актеры — Аглая Тарасова и ее мама Ксения Раппопорт, Маш Милаш (Мария Камова), Анна Цуканова-Котт и другие.
«Круто, что профессионалы не перестают учиться. И круто, что есть человек, который нашел в себе силы собрать и направить на путь истинный сомневающихся, рефлексирующих и живущих в оценочном суждении людей», — считает Асмус.
Она добавила, что курсы продлятся три дня — 22, 23 и 24 марта. Актриса призналась, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию 37-летнего режиссера Андрея Ионкина, который недавно пережил второй обширный инсульт.
