Судьбы героев «Афони»: как сложилась жизнь актеров культовой комедии

Шедевр Георгия Данелии до сих пор остается для зрителей одним из любимых фильмов советской эпохи. За полвека после выхода картины судьбы ее исполнителей сложились по-разному — у кого-то триумфально, у кого-то драматично
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

«Афоня» вышел на экраны в октябре 1975-го и сразу стал лидером проката. Герой картины — разгильдяй-сантехник Афанасий Борщов прожигает жизнь с приятелями и в упор не замечает влюбленной в него медсестры Кати. История о человеке, который едва не проморгал собственную жизнь, разошлась на цитаты и стала по-настоящему народной. Помимо сценария и постановки в этом, конечно огромная заслуга команды актеров. Некоторые из них к тому времени уже были звездами, другие только начинали свой путь к славе и получили всесоюзную известность именно после «Афони».

Леонид Куравлев

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

К моменту выхода картины Леонид Куравлев уже был любимцем страны — прежде всего благодаря «Иван Васильевич меняет профессию». Но даже так главную роль он получил вопреки серьезным сомнениям режиссера. В итоге все сработало как нельзя лучше: Борщов получился обаятельным хамом, которому публика готова все простить.

После «Афони» карьера Куравлева не сбавляла обороты. Он снялся в десятках картин. Среди них — «Место встречи изменить нельзя» (1979), комедия «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), культовая «Бригада» (2002) и многое другое. Однако, после 2012-го он практически не работал: Леонид Вячеславович тяжело переживал уход супруги Нины и вел закрытый образ жизни. 30 января 2022-го он скончался в возрасте 85 лет.

Евгения Симонова

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

Слава пришла к Евгении Симоновой, когда ей еще не было двадцати. Ее воплощение медсестры Кати Снегиревой мгновенно полюбилось зрителям. Дальнейшая карьера Симоновой сложилась невероятно ярко. В 1978-м она сыграла принцессу в «Обыкновенном чуде» Марка Захарова — и на долгие годы стала олицетворением лирических героинь. С 1976-го она служит в Московском академическом театре имени Маяковского и остается одной из его ключевых фигур по сей день. 

В кино Симонова также крайне востребована. Она сыграла бывшую учительницу следователя Меглина (Константин Хабенский) в «Методе». Также регулярно появляется в громких проектах — от «Медиатора» до «Последний богатырь. Наследие». Все это несмотря на то, что в 2013-м ей поставили страшный диагноз — рак легких. Она перенесла сложнейшую операцию в Германии, но всего через полтора месяца уже вышла на сцену.

Евгений Леонов

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

Простодушный и душевный Штукатур Коля (Евгений Леонов) стал для многих любимым персонажем этой истории. Сам актер, кстати, считал своего героя тем еще эгоистом. Но зрители видели в нем житейскую мудрость и мечтали иметь такого соседа.

Леонов стал настоящим талисманом Данелии, появившись в «Мимино» (фронтовик Волохов), «Осеннем марафоне» (сосед Василий Игнатьевич), «Кин-дза-дза!» (чатланин Уэф) и многих других лентах. Параллельно Евгений Павлович служил в «Ленкоме», где творил незабываемые вещи. В 1988-м он перенес клиническую смерть прямо на гастролях в Гамбурге, но вернулся к творчеству. Врачи называли это «чудом». Жизнь великого артиста оборвалась 29 января 1994-го: он собирался на спектакль «Поминальная молитва», когда у него оторвался тромб.

Савелий Крамаров

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

Еще одного колоритного персонажа Егозу исполнил Савелий Крамаров. Несмотря на небольшое экранное время, на съемках в Ярославле именно он был главной звездой. После «Джентльменов удачи» народная любовь была такой огромной, что местные жители буквально не давали ему прохода.

В 1981-м из-за негласного запрета на съемки в СССР Крамаров эмигрировал в США. Даже в Голливуде наш прославленный комедиант сумел найти свое место. Он снялся в «Москве на Гудзоне» (1984) с Робином Уильямсом, в «Красной жаре» (1988), появился в «Танго и Кэш» (1989). Это редкий пример того, чтобы советский артист так вошел в западную индустрию. Однако далее судьба распорядилась трагически. Всю жизнь строго следивший за здоровьем, Крамаров скончался 6 июня 1995-го в Сан-Франциско. Причиной стали осложнения после операции по удалению раковой опухоли.

Нина Маслова

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

В образе той самой «женщины-мечты» для Афони, эффектной Елены Орловой, предстала Нина Маслова. Казалось, что после такого ее карьера будет идти только в гору. На деле все получилось иначе. Да, она продолжала сниматься, но с меньшим успехом. Одна из последних крупных ролей того периода — в комедии Леонида Гайдая «Опасно для жизни!» (1985).

Судьба актрисы сложилась крайне тяжело: невостребованность в профессии и личные неудачи привели к тяжелой алкогольной зависимости. В конце 90-х актрисе и вовсе поставили смертельный диагноз. Только тогда она сумела кардинально изменить себя. Она обратилась к вере и теперь ведет спокойную, воцерковленную жизнь. Уже почти десять лет Нина Константиновна не снимается.

Валентина Талызина

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

Людмилу Ивановну — мастера ЖЭКа, наставляющего Афоню на путь истинный, — блестяще воплотила Валентина Талызина. Ее карьера обернулась настоящим примером творческого долголетия. В ее фильмографии десятки незабываемых амплуа: от свахи в «Женитьбе» (1977) до няни малолетнего Иоанна VI в сериале «Екатерина» (2014). 

Даже если вы не видели ее, вы точно слышали ее голос: им, к примеру, говорят героиня Барбары Брыльской в «Ирония судьбы, или С легким паром!» и мама из «Трое из Простоквашино». Уже более 65 лет Валентина Илларионовна верна Театру имени Моссовета. В январе 2025 года актриса отметила свой 90-летний юбилей — и по-прежнему в строю.

Борислав Брондуков

Кадр из фильма «Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»

Изначально Борислав Брондуков претендовал на ведущую роль, но в итоге ему достался Федул. Именно он произносит крылатую фразу: «Гони рубль, родственник!» Брондуков очень органично вживался в образ. Настолько, что швейцар ресторана, где проходили съемки, как-то принял его за настоящего пьяницу и не пустил в заведение.

С Брондуковым связана еще одна любопытная деталь. Из-за яркого говора многих его персонажей переозвучивали другие артисты. Это, впрочем, не помешало ему стать любимцем публики. Одна из самых известных его работ после «Афони» — инспектор Лестрейд в советской экранизации «Шерлока Холмса» с Василием Ливановым. Среди поздних — Варенуха в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары. В последние годы жизни здоровье актера было подорвано четырьмя инсультами. Он скончался в 2004-м в возрасте 66 лет.