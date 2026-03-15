«Афоня» вышел на экраны в октябре 1975-го и сразу стал лидером проката. Герой картины — разгильдяй-сантехник Афанасий Борщов прожигает жизнь с приятелями и в упор не замечает влюбленной в него медсестры Кати. История о человеке, который едва не проморгал собственную жизнь, разошлась на цитаты и стала по-настоящему народной. Помимо сценария и постановки в этом, конечно огромная заслуга команды актеров. Некоторые из них к тому времени уже были звездами, другие только начинали свой путь к славе и получили всесоюзную известность именно после «Афони».
Леонид Куравлев
К моменту выхода картины Леонид Куравлев уже был любимцем страны — прежде всего благодаря «Иван Васильевич меняет профессию». Но даже так главную роль он получил вопреки серьезным сомнениям режиссера. В итоге все сработало как нельзя лучше: Борщов получился обаятельным хамом, которому публика готова все простить.
После «Афони» карьера Куравлева не сбавляла обороты. Он снялся в десятках картин. Среди них — «Место встречи изменить нельзя» (1979), комедия «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), культовая «Бригада» (2002) и многое другое. Однако, после 2012-го он практически не работал: Леонид Вячеславович тяжело переживал уход супруги Нины и вел закрытый образ жизни. 30 января 2022-го он скончался в возрасте 85 лет.
Евгения Симонова
Слава пришла к Евгении Симоновой, когда ей еще не было двадцати. Ее воплощение медсестры Кати Снегиревой мгновенно полюбилось зрителям. Дальнейшая карьера Симоновой сложилась невероятно ярко. В 1978-м она сыграла принцессу в «Обыкновенном чуде» Марка Захарова — и на долгие годы стала олицетворением лирических героинь. С 1976-го она служит в Московском академическом театре имени Маяковского и остается одной из его ключевых фигур по сей день.
В кино Симонова также крайне востребована. Она сыграла бывшую учительницу следователя Меглина (Константин Хабенский) в «Методе». Также регулярно появляется в громких проектах — от «Медиатора» до «Последний богатырь. Наследие». Все это несмотря на то, что в 2013-м ей поставили страшный диагноз — рак легких. Она перенесла сложнейшую операцию в Германии, но всего через полтора месяца уже вышла на сцену.
Евгений Леонов
Простодушный и душевный Штукатур Коля (Евгений Леонов) стал для многих любимым персонажем этой истории. Сам актер, кстати, считал своего героя тем еще эгоистом. Но зрители видели в нем житейскую мудрость и мечтали иметь такого соседа.
Леонов стал настоящим талисманом Данелии, появившись в «Мимино» (фронтовик Волохов), «Осеннем марафоне» (сосед Василий Игнатьевич), «Кин-дза-дза!» (чатланин Уэф) и многих других лентах. Параллельно Евгений Павлович служил в «Ленкоме», где творил незабываемые вещи. В 1988-м он перенес клиническую смерть прямо на гастролях в Гамбурге, но вернулся к творчеству. Врачи называли это «чудом». Жизнь великого артиста оборвалась 29 января 1994-го: он собирался на спектакль «Поминальная молитва», когда у него оторвался тромб.
Савелий Крамаров
Еще одного колоритного персонажа Егозу исполнил Савелий Крамаров. Несмотря на небольшое экранное время, на съемках в Ярославле именно он был главной звездой. После «Джентльменов удачи» народная любовь была такой огромной, что местные жители буквально не давали ему прохода.
В 1981-м из-за негласного запрета на съемки в СССР Крамаров эмигрировал в США. Даже в Голливуде наш прославленный комедиант сумел найти свое место. Он снялся в «Москве на Гудзоне» (1984) с Робином Уильямсом, в «Красной жаре» (1988), появился в «Танго и Кэш» (1989). Это редкий пример того, чтобы советский артист так вошел в западную индустрию. Однако далее судьба распорядилась трагически. Всю жизнь строго следивший за здоровьем, Крамаров скончался 6 июня 1995-го в Сан-Франциско. Причиной стали осложнения после операции по удалению раковой опухоли.
Нина Маслова
В образе той самой «женщины-мечты» для Афони, эффектной Елены Орловой, предстала Нина Маслова. Казалось, что после такого ее карьера будет идти только в гору. На деле все получилось иначе. Да, она продолжала сниматься, но с меньшим успехом. Одна из последних крупных ролей того периода — в комедии Леонида Гайдая «Опасно для жизни!» (1985).
Судьба актрисы сложилась крайне тяжело: невостребованность в профессии и личные неудачи привели к тяжелой алкогольной зависимости. В конце 90-х актрисе и вовсе поставили смертельный диагноз. Только тогда она сумела кардинально изменить себя. Она обратилась к вере и теперь ведет спокойную, воцерковленную жизнь. Уже почти десять лет Нина Константиновна не снимается.
Валентина Талызина
Людмилу Ивановну — мастера ЖЭКа, наставляющего Афоню на путь истинный, — блестяще воплотила Валентина Талызина. Ее карьера обернулась настоящим примером творческого долголетия. В ее фильмографии десятки незабываемых амплуа: от свахи в «Женитьбе» (1977) до няни малолетнего Иоанна VI в сериале «Екатерина» (2014).
Даже если вы не видели ее, вы точно слышали ее голос: им, к примеру, говорят героиня Барбары Брыльской в «Ирония судьбы, или С легким паром!» и мама из «Трое из Простоквашино». Уже более 65 лет Валентина Илларионовна верна Театру имени Моссовета. В январе 2025 года актриса отметила свой 90-летний юбилей — и по-прежнему в строю.
Борислав Брондуков
Изначально Борислав Брондуков претендовал на ведущую роль, но в итоге ему достался Федул. Именно он произносит крылатую фразу: «Гони рубль, родственник!» Брондуков очень органично вживался в образ. Настолько, что швейцар ресторана, где проходили съемки, как-то принял его за настоящего пьяницу и не пустил в заведение.
С Брондуковым связана еще одна любопытная деталь. Из-за яркого говора многих его персонажей переозвучивали другие артисты. Это, впрочем, не помешало ему стать любимцем публики. Одна из самых известных его работ после «Афони» — инспектор Лестрейд в советской экранизации «Шерлока Холмса» с Василием Ливановым. Среди поздних — Варенуха в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары. В последние годы жизни здоровье актера было подорвано четырьмя инсультами. Он скончался в 2004-м в возрасте 66 лет.