«Это все моя мама»: Ксения Алферова публично поздравила свою маму с 75‑летием

Актриса показала редкие семейные фото и рассказала о заботе и любви Ирины Ивановны
Ксения и Ирина Алферовы, фото: соцсети
Ксения и Ирина Алферовы, фото: соцсети

Ксения Алферова трогательно поздравила маму, народную артистку России Ирину Алферову, с 75‑летием и посвятила ей большой пост в соцсетях. Актриса поделилась редкими семейными кадрами и призналась имениннице в любви, назвав слово «мама» самым теплым и родным.

В своем обращении Ксения отметила, что к Ирине Алферовой постоянно подходят люди с благодарностями и добрыми словами — и эту любовь к актрисе она буквально «разделяет со всей страной».

Ксения и Ирина Алферовы, фото: соцсети
Ксения и Ирина Алферовы, фото: соцсети

По словам телеведущей, мама остается для нее примером заботы: интересуется здоровьем и делами дочери, балует внучку подарками из каждой поездки, помогает своим близким и даже малознакомым людям, а спектакли с ее участием неизменно собирают аншлаги.

«Это все моя мама», — написала Алферова‑младшая.

Ксения и Ирина Алферовы, фото: соцсети
Ксения и Ирина Алферовы, фото: соцсети

Ирина Алферова воспитала не только родную дочь, но и троих приемных детей: Анастасию и Сергея от брака с актером Сергеем Мартыновым, а также Александра — сына своей сестры Татьяны. В семье актрисы несколько поколений женщин тесно связаны между собой.

Недавно Ксения рассказывала и о своей бабушке, Ксении Архиповне, которой в этом году исполнилось 104 года. Артистка делилась кадрами с семейного праздника и отмечала, что, несмотря на возраст, бабушка сохраняет удивительную активность: много гуляет, собирает родных, продолжает следить за собой и по‑прежнему любит наряжаться. По словам Ксении, она старается проводить с бабушкой как можно больше времени и учиться у неё жизненной мудрости.