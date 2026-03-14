Привычка жениться: кто из звезд рискнул повторно сойтись с бывшим и пожалел

Любовные истории в Голливуде редко бывают простыми. Некоторые знаменитости после громких расставаний решались дать отношениям второй шанс — снова сходились, играли свадьбы и верили, что на этот раз все получится
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: www_ok_magazine_ru

Любовь — штука непредсказуемая. Кто-то, расставшись, сжигает мосты, а кто-то возвращается, чтобы исправить ошибки. Эти пять историй показывают: даже у звезд, имеющих все, главное сокровище — это умение прощать и давать второй шанс. Правда, не всегда он становится финальным.

Илон Маск и Талула Райли: американские горки миллиардера

Илон Маск
Илон МаскИсточник: Rex / Fotodom.ru

Самый богатый человек в мире был официально женат четыре раза, два из которых на одной и той же женщине — британской актрисе, звезде фильмов «Гордость и предубеждение» (2005) и «Начало» Талуле Райли. Они познакомились в 2008 году, через два года обменялись кольцами в Шотландии. Однако семейная жизнь быстро погасила страсть и романтику и в 2010 году пара официально развелась.

Маск тепло поблагодарил экс-супругу в соцсетях за проведенные в общей сложности четыре года. Райли не стала выяснять отношения публично, забрала очень солидную компенсацию и ушла с пути. Но как выяснилось, решение было поспешным. Через полтора года в экс-супруги возобновили отношения и во второй раз отправились под венец, но опять все испортилось вскоре после церемонии — через полгода подали на развод. Официально проце

сс завершили только в 2016. 

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез: возвращение блудного мужа 

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез
Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис ПортугезИсточник: Legion-Media.ru

У «мускулов из Брюсселя», как называли Ван Дамма в прессе, за плечами пять браков, но женщиной его жизни можно назвать чемпионку по бодибилдингу Глэдис Португез. Они познакомились на вечеринке у Чака Норриса и в 1987 году сыграли свадьбу. В этом браке родились сын Кристофер и дочь Бьянка. Но идиллия рухнула через пять лет — Глэдис не смогла простить очередную измену мужа. 

Ван Дамм не долго горевал в одиночестве —  в 1994 году он снова пошел под венец с моделью Дарси Лапьер, которая родила ему сына. Однако вскоре союз распался и Ван Дамм начал добиваться расположения третьей жены. В 1999-м пара официально воссоединилась, однако Глэдис уже с трудом верила клятвам актера. В 2015-м семья чуть было снова не распалась по инициативе Глэдис, однако Жан-Клоду как-то удалось усмирить бурю. До сих пор они официально женаты. 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: голливудский роман с продолжением

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: 7 Дней

История «Беннифер», как прозвали их в прессе, началась в 2001 году, на съемках  комедии «Джильи». Любопытно, что фильм критиковали в том числе за то, что между Аффлеком и Лопес на экране не чувствовалась химия. Но за кадром, что называется, искры летели. Лопес подала на развод с тогдашним мужем, танцовщиком Крисом Джаддом и с головой ушла в роман с Беном. Помолвочное кольцо обошло все СМИ — это был огромный розовый бриллиант, папарацци предвкушали богатый улов со свадьбы, но за несколько дней до церемонии ее отменили. Пара сослалась на непосильное медиа-давление. В начале 2004-го они расстались.

В 2021 году,  к радости поклонников Бен и Джен вновь оказалась в объективах камер. Повзрослевшие, они решили дать второй шанс чувствам и в 2022  состоялась долгожданная свадьба. Но увы, уже через два года журналисты узнали, что актеры живут раздельно, бракоразводный процесс был официально завершен в 2025-м.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон: бывший стал спасением

Мелани Гриффит и Дон Джонсон
Мелани Гриффит и Дон ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Отношения актеров начались, когда Мелани Гриффит было всего 14 лет. Они познакомились на съемках фильма «Харрадский эксперимент». Причем Джонсону было уже 22 года. Еле дождавшись 18-летнего возраста девушки, они узаконили отношения, но уже через полгода развелись. 

Огненная Гриффит крутила новые романы, и быстро вышла замуж за актера Стивена Бауэра, который чуть не погубил ее жизнь, подсадив на алкоголь и запрещенные вещества. После развода выбраться из этой ямы актрисе помог бывший муж Дон. Гриффит Джонсон снова поженились в 1989 году, за несколько месяцев до рождения их дочери Дакоты. Идиллия продолжалась пять лет, но в 1995 году Мелани окончательно ушла от Дона, переключившись на более успешного Антонио Бандероса.

Эминем и Кимберли Скотт: рэп-баллада о сложных отношениях

Эминем
ЭминемИсточник: Legion-Media.ru

Эминем, или в миру Маршалл Мэтерс неоднократно рассказывал о непростой личной жизни в своих песнях.  Его отношения с единственной женой были болезненными. С Ким они познакомились, еще будучи школьниками. Ему было 15, а ей — 13 лет. Девочка росла в неблагополучной семье и как-то Маршалл предложил ей и сестре свой дом в качестве убежища. 

В 1995-м у пары родилась дочь Хэйли, и Эминем оформил отношения с матерью своего ребенка, правда не сразу, а только через четыре года. Но совместная жизнь превратилась в настоящую войну. В 2001 году они развелись, а рэпер рассказывал в интервью, что он предпочтет пройти через роды, чем снова жениться. Однако, в 2006 музыкант и Ким снова оказались у алтаря ради Хэйли. Вторая попытка оказалась такой же провальной, как и первая — они не продержались вместе и года. 