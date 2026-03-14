История «Беннифер», как прозвали их в прессе, началась в 2001 году, на съемках комедии «Джильи». Любопытно, что фильм критиковали в том числе за то, что между Аффлеком и Лопес на экране не чувствовалась химия. Но за кадром, что называется, искры летели. Лопес подала на развод с тогдашним мужем, танцовщиком Крисом Джаддом и с головой ушла в роман с Беном. Помолвочное кольцо обошло все СМИ — это был огромный розовый бриллиант, папарацци предвкушали богатый улов со свадьбы, но за несколько дней до церемонии ее отменили. Пара сослалась на непосильное медиа-давление. В начале 2004-го они расстались.