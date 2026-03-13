Звезда оперы Андреа Бочелли пригласил Тимоти Шаламе на свое выступление

Оперный певец признался, что опера и балет живут многие века и до сих пор интересуют людей
Андреа Бочелли в 2019 году
Источник: Legion-Media

Андреа Бочелли прокомментировал скандал, в который недавно попал Тимоти Шаламе. 30-летний актер раскритиковал оперу и балет, отметив, что эти виды искусства уже не особо интересны зрителям.

«Мне бы не хотелось работать в балете или опере, потому что, знаете, они пытаются просто как-то реанимировать это, даже несмотря на то, что это больше никого не интересует», — заявил звезда «Дюны».

Бочелли отреагировал на высказывания голливудской звезды и не согласился с его мнением. Оперный певец пригласил Шаламе на свое выступление и подчеркнул, что многие люди сторонятся того, с чем не сталкивались по-настоящему.

Тимоти Шаламе
Источник: Legion-Media.ru

«Иногда достаточно нескольких минут, чтобы понять, почему спустя столетия эта музыка по-прежнему любима во всем мире. Опера и балет — это виды искусства, которые пережили века и продолжают находить отклик в сердцах людей, потому что они отвечают глубокой потребности в красоте, правде и эмоциях», — заявил Бочелли в беседе изданию People.

Коллеги Шаламе после интервью обвинили его в тщеславии и назвали «поверхностным» и «пустым». Кроме того, актер столкнулся с «отменой» из-за своих слов.

Некоторые отмечают, что после этого шансы Шаламе получить «Оскар» сократились. Он номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Марти Великолепный».