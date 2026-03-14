В этом году исполняется 10 лет с момента трагической гибели артиста. Антон ушел из жизни в возрасте 27 лет в результате несчастного случая, хотя всю жизнь мужественно боролся с тяжелым неизлечимым заболеванием — муковисцидозом. Для всей индустрии эта утрата стала огромным потрясением. Ведь Ельчин был не просто талантливым исполнителем, а настоящей душой каждого проекта. Сегодня мы вспоминаем роли, которыми он навсегда завоевал сердца миллионов.
«Сердца в Атлантиде»
Можно сказать, что с этого все и началось. Ребенку русских эмигрантов было всего 11 лет, когда он сыграл главную роль в экранизации Стивена Кинга «Сердца в Атлантиде». По сюжету жизнь подростка Бобби Гарфилда переворачивается после встречи с загадочным постояльцем Тэдом Бротиганом.
Роль последнего исполнил легендарный Энтони Хопкинс, который лично одобрил кандидатуру мальчика, увидев того на пробах. Работа в тандеме с мэтром принесла юноше премию Young Artist Award. После этой картины на него обратили внимание крупные студии, разглядев в нем будущую звезду.
«Альфа Дог»
Всего через пять лет Ельчину досталась по-настоящему надрывная работа. В криминальной драме «Альфа Дог» он предстал Заком Мазурски — подростком, которого похищает банда молодых людей из-за долгов его старшего брата. Лента Ника Кассаветиса основана на реальных событиях: в 2000-м так похитили и убили Николаса Марковица. По сути Зак просто заложник обстоятельств. Наивный подросток, он даже не осознает всей опасности, заводя дружбу с похитителями.
Чтобы точнее передать эту историю, герой нашего материала лично встречался с матерью Николаса. После премьеры она публично благодарила за то, как он воплотил образ ее сына. Примечательно, что, несмотря на свое заболевание, даже самые сложные сцены Антон выполнял сам, а критики назвали его игру «разрывающей сердце».
«Проделки в колледже»
Хулиганская и при этом невероятно обаятельная работа Ельчина. Его герой в «Проделках в колледже» Чарли Бартлетт — богатый подросток, которого выгнали из всех частных школ. Попав наконец в обычную государственную, он вдруг начинает вести себя прилежно. Однако это лишь прикрытие. На этот раз он прямо в школьном туалете устраивает кабинет психолога. Он выслушивает одноклассников и «выписывает» им таблетки, которые вообще-то назначены ему личным психиатром.
Главным противником Чарли становится директор школы в исполнении Роберта Дауни-мл. Поверьте, эта дуэль не может не заставить смеяться. Лента закрепила за Антоном статус одного из наиболее перспективных актеров поколения.
«Звездный путь»
Блокбастеры также не обошли его стороной. В перезапуске франшизы Джей Джей Абрамса он сыграл Павла Чехова — юного навигационного гения на борту «Энтерпрайза». Если бы не он, Кирк навряд ли довел бы корабль далеко. Смешной акцент, ироничные комментарии и преданность экипажу сделали Чехова настоящим любимцем фанатов. При том, что до кастинга Антон не был фанатом шоу, но специально углубился в него перед съемками.
Он успел сняться в трех фильмах серии, но не дожил всего несколько недель до премьеры «Стартрек: Бесконечность». После его гибели Абрамс заявил, что персонаж навсегда останется за Ельчиным и ему не будут искать замену. Также память о нем увековечили в сериале «Звездный путь: Дискавери». Там упоминается корабль Федерации 32-го века под названием USS Yelchin.
«Как сумасшедший»
Инди-мелодрама «Как сумасшедший» — это практически идеальная возможность взглянуть на того Антона, каким он был в жизни. Ведь для своего персонажа здесь он многое перенял из своей собственной жизни. Американский студент Джейкоб влюблен в однокурсницу-британку Анну (Фелисити Джонс). Из-за визовых проблем героям приходится годами поддерживать отношения на расстоянии, летая через океан туда и обратно.
Почти все диалоги в картине — чистая импровизация. Чтобы добиться той самой химии, перед съемками актеры неделю провели вместе, буквально живя в образах. Картина получила Гран-при жюри на «Сандэнсе» в 2011-м и была восторженно принята критиками за свою искренность.
«Выживут только любовники»
Многие кто, по-настоящему увлечены кино, мечтают поработать с Джимом Джармушем. Ельчин оказался в числе счастливчиков. В этой меланхоличной истории про вампиров он сыграл Иэна — настоящего фанатика, способного достать редчайшие винтажные гитары и инструменты любой эпохи. Именно к нему регулярно обращается за помощью вампир Адам (Том Хиддлстон) — затворник, уставший от мира.
С длинными волосами и в образе рок-н-ролльщика, Ельчин просто идеально вписался в эстетику картины. Помогло и то, что в жизни Антон был страстным музыкантом — он играл на гитаре и пел в панк-группе The Hammerheads, обожал классический блюз. Джармуш настолько ценил талант Антона, что позже выступил исполнительным продюсером ленты с его участием — «Последние любовники».
«Зеленая комната»
Наверное, самый жесткий проект в фильмографии Ельчина — «Зеленая комната». Джереми Солнье снял триллер о панк-группе, которая случайно становится свидетелем убийства в гримерке неонацистского клуба. Да, именно так. В итоге им приходится забаррикадироваться и бороться за свои жизни.
Ельчин здесь воплотил образ бас-гитариста Пэта, и в таком суровом амплуа вы его точно не видели. Его герой проходит путь от напуганного парня до человека, готового на самые жесткие меры ради спасения друзей. Картина оказалась одним из главных хоррор-триллеров десятилетия.