Хулиганская и при этом невероятно обаятельная работа Ельчина. Его герой в «Проделках в колледже» Чарли Бартлетт — богатый подросток, которого выгнали из всех частных школ. Попав наконец в обычную государственную, он вдруг начинает вести себя прилежно. Однако это лишь прикрытие. На этот раз он прямо в школьном туалете устраивает кабинет психолога. Он выслушивает одноклассников и «выписывает» им таблетки, которые вообще-то назначены ему личным психиатром.