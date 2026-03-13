Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в кукольном образе снялась для журнала

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, появилась на обложке нового номера турецкого Harper’s Bazaar. Издание опубликовало снимки из фотосессии в своей соцсети.
Для съемок модель примерила несколько образов. В одном из них она предстала в черном топе с разрезами. Визажисты сделали Деве макияж с розовой глянцевой помадой и дымчатыми тенями, создав кукольный образ. Дочери Моники Беллуччи уложили волосы в хвост, оставив несколько свободных прядей у лица.
В конце февраля Дева Кассель в «голом» платье снялась для обложки глянца. На обложке журнала Vanity Fair Кассель позировала в машине с коллегой Жюльеном де Сен Жаном.