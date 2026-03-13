Когда кто-то из знаменитостей добровольно соглашается на маленькую зарплату, это звучит невероятно. Однако так бывает чаще, чем кажется. И порой причины тому крайне трогательные и достойны восхищения. Кроме того, работа в таких проектах вполне может придать новый виток в карьере и даже привести к номинациям на престижные премии. Собрали самые яркие примеры.
Марк Уолберг
Для драмы «Боец» актер не просто отказался от гонорара — он еще и годами лично оплачивал услуги диетолога и тренеров. Марку Уолбергу предстояло сначала набрать вес, а затем быстро привести себя в форму. Лента о братьях-боксерах стала него Марка мечтой, за которую он боролся около пяти лет. Когда студия уже собиралась свернуть съемки, именно он буквально отвоевал картину, выступив продюсером. В итоге все риски оправдались: до сих пор это одна из его лучших работ, которая вдобавок собрала несколько номинаций на «Оскар».
Брюс Уиллис
После работы с Квентином Тарантино в «Криминальном чтиве» Брюс Уиллис сам напросился сняться в его части альманаха «Четыре комнаты» за просто так. По правилам Гильдии киноактеров артисты не имеют права работать без оплаты. Поэтому имя Уиллиса не указали в титрах.
Еще один случай связан с культовым ситкомом «Друзья». Снимаясь с Мэттью Перри в «Девять ярдов», Брюс заключил пари на кассовые сборы. Проиграв спор, актер сдержал слово и бесплатно появился в трех сериях шоу. Технически ему, конечно заплатили (иначе это было бы нарушением закона), но все причитающиеся ему деньги пошли на благотворительность. За эти же эпизоды Дженнифер Энистон получила 375 тысяч долларов, а Брюс — только премию «Эмми» за лучшую гостевую роль.
Дженнифер Лопес
По иронии в ленте о девушках, ставящих купюры выше всего на свете, Дженнифер Лопес работала бесплатно. Причем сразу в двух качествах, как исполнительница главной роли и как продюсер. Лопес сразу обозначила, что делает «Стриптизерш» из любви к искусству.
Картина, к слову, рассказывает о реальных событиях и напоминает, что если вы богач с Уолл-стрит, нужно быть очень осторожным в выборе досуга. Лопес очень верила в этот материал, а критики поверили ей. Они высоко оценили ее работу в образе харизматичной и коварной Рамоны. Также она удостоилась номинации на «Золотой глобус».
Райан Гослинг
У независимой драмы «Полу-Нельсон» бюджет был даже не полу, а уж ну совсем мизерный. На 700 000 долларов снять фильм с Райаном Гослингом — звучит как лихорадочный бред. И все же ныне один из самых звездных людей планеты согласился на минимальную ставку — тысячу долларов в неделю. Настолько его привлек сценарий об учителе с зависимостью от запрещенных веществ, который пытается изменить жизнь своей ученицы. Это роль на грани срыва. И хотя о ней редко вспоминают, именно она принесла Райану первую номинацию на «Оскар» и доказала, что он может сниматься не только в ромкомах и мелодрамах.
Джона Хилл
Чтобы поработать с Мартином Скорсезе, большой фанат его творчества Джона Хилл согласился на минимальную оплату по тарифам Гильдии киноактеров — 60 тысяч долларов до вычета налогов. Для сравнения: Леонардо Ди Каприо как актер и продюсер получил за «Волк с Уолл-стрит» 25 миллионов. Такую ситуацию было бы легко представить, будь Хилл новичком, но нет. Он уже был звездой «Мачо и ботан».
Позже в интервью Джона признался: «Мне предложили минимально возможную сумму, и я сказал: подписываю сегодня вечером. Хочу подписать до того, как лягу спать, чтобы они юридически не смогли передумать». Актер добавил, что продал бы дом и отдал бы Скорсезе все свои деньги. В любом случае Хилл остался в плюсе: он получил номинацию на «Оскар» за роль второго плана.
Киану Ривз
Самый добрый и щедрый человек в Голливуде Киану Ривз при съемках сиквелов «Матрицы» отказался от своей доли прибыли в пользу команды спецэффектов и костюмеров. По разным данным, актер поделился с ними около 75 миллионами. На других проектах он также регулярно ставил общие интересы выше своих. Например, на съемках «Адвоката дьявола» он отказался от части гонорара, чтобы студия смогла позволить себе Аль Пачино. А в спортивной драме «Дублеры» согласился урезать свою выплату на 90% ради приглашения Джина Хэкмена.
Билл Мюррей
За «Академию Рашмор» актер получил всего 9 тысяч долларов. К тому моменту Билл Мюррей уже был на пике славы благодаря «Охотникам за привидениями» и «Дню сурка». Но сценарий Уэса Андерсона его просто покорил.
Он сыграл эксцентричного миллионера Германа Блюма. Фактически эта роль стоила ему денег: Мюррей сам оплачивал свои перелеты и проживание. Более того, когда студия отказалась выделить 25 тысяч на аренду вертолета для одной из сцен, Билл просто выписал Андерсону чек на эту сумму. Режиссер его не обналичил, но хранит как сувенир. С этого начался их многолетний творческий союз, в результате которого мы получили «Водную жизнь», «Королевство полной луны» и другие хиты.
Джон Кэнди
И завершает нашу подборку Джон Кэнди. Он сыграл в «Один дома» Гаса Полински, или как его еще называют «король польки Среднего Запада». Теперь вы уж точно вспомнили, о ком речь. Но самое удивительное даже не музыка и истории, которыми он развлекает по дороге Кейт (Кэтрин О’Хара), а его вознаграждение за это. Оно составило всего 414 долларов. Так Кэнди сделал одолжение своему другу, сценаристу Джону Хьюзу. Понятно, что у него совсем немного экранного времени. Но уж явно не на четыре сотни, с учетом того, что фильм собрал тоже сотни, но уже миллионов. Чтоб вы понимали, даже сыгравший разносчика пиццы получил больше.