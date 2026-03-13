Звезда «Кухни» сделала признание в день 23-летия сына: «Не была идеальной матерью»

Елена Ксенофонтова призналась, что долгое время пыталась втиснуть «особенного сына» в рамки социума
Елена Ксенофонтова, фото: пресс-служба
Елена Ксенофонтова, фото: пресс-служба

Елена Ксенофонтова обратилась к сыну в его день рождения — 12 марта Тимофею исполнилось 23 года. Актриса записала видео, в котором рассуждала о том, какая она мама.

«Я никогда не была идеальной матерью. Моя самая главная ошибка в воспитании взрослого молодого человека состоит в том, что я определенный период времени, когда мне казалось, что мой сын не вписывается в социумные рамки, усиленно пыталась его туда втиснуть. И у меня ничего не получалось. И слава Богу, что у меня ничего из этого не вышло», — начала свой рассказ звезда сериала «Кухня».

Знаменитость подчеркнула, что очень важно верить в уникальность собственных детей. Она также рассказала, откуда берутся так называемые сыночки-корзиночки.

По словам актрисы, такие мужчины вырастают у матерей, которые не уверены в себе, испытывают ненависть к противоположному полу, а также имеют по отношению к своему ребенку страхи и недоверие. Ксенофонтова призналась, что не сразу поняла это, но верит, что успеет исправиться.

Елена Ксенофонтова с детьми, фото: пресс-служба
Елена Ксенофонтова с детьми, фото: пресс-служба

Также она обратилась к Тимофея и попросила у него прощение. Актриса подчеркнула, что всегда будет любить сына и принимать его таким, какой он есть.

«Сынок, я люблю тебя. Ты прости меня. Я иногда совсем непоследовательна, но я тебя люблю. Ты должен знать: что бы ни случилось я всегда, до последнего вздоха буду тебя любить. Я приму все, кроме проявления нечеловечности», — отметила артистка.

Ксенофонтова добавила, что никогда не даст Тимофея в обиду, но также не позволит и ему кого-то обижать. Она пожелала, чтобы сына всегда окружали уважающие и любящие его люди.

«Ты лучший, что могло случиться в моей жизни. У меня таких событий только два», — заключила звезда.

Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем
Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем

Елена Ксенофонтова родила сына в отношениях с продюсером Ильей Неретиным. Она рассталась с ним вскоре после рождения Тимофея.

Позже актриса жила с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году у них родилась дочь Софья. Спустя пять лет актриса и юрист со скандалом расстались.

В 2022 году Ксенофонтова вышла замуж за адвоката Алексея Куликова. С ним она развелась в 2025-м.

Ранее Елена Ксенофонтова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью и особенным сыном. 