По сюжету один или несколько роботов, внешне похожих на людей, зачисляются в экипаж космического корабля «Голиаф», который летит исследовать кольца Сатурна. Во время полета один из андроидов решает захватить власть и производит серию диверсий, угрожающих успеху миссии. Командиру экипажа командору Пирксу (Сергей Десницкий) удается вовремя вычислить и обезвредить злоумышленника, а по возвращении экспедиции ООН запрещает производство подобных роботов. Однако Пиркс пребывает в уверенности, что на планете есть еще минимум один андроид, сумевший затесаться среди людей.