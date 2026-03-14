Роботами советского зрителя было не удивить. Еще в киноленте «Вратарь» 1936 года показан механический человек, созданный инженером Карасиком (Анатолий Горюнов). Позже на экранах начали появляться андроиды — антропоморфные роботы, способные легко затеряться в толпе обычных людей. Иногда подобные персонажи оставались лишь элементом антуража. Но временами роботы-андроиды становились полноценными участниками событий, а то и выходили на первый план повествования.
«Формула радуги»
В дебютном фильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Формула радуги» одним из главных героев является андроид по имени Яшка. По сюжету картины сотрудник Института Неразрешимых Проблем Владимир Бантиков крайне недоволен тем, что его постоянно отвлекают от работы ради каких-то совещаний и прочей общественной деятельности. Ученый создает робота Яшку, визуально представляющего его точную копию (обоих персонажей сыграл актер Николай Федорцов).
Андроид должен заменить Бантикова на бесполезных собраниях, но вместо этого открывает в себе склонность к руководящей работе. По приказу директора НИИ Коздолевского (Роман Ткачук) Яшка становится спортивным инструктором на подведомственной спортбазе, где поражает всех невероятной прямолинейностью, а также способностью пить бензин и заряжаться от переменного тока.
«Его звали Роберт»
Режиссер фантастической комедии «Его звали Роберт» Илья Ольшвангер также снял фильм о похожем на конкретного человека андроиде с помощью комбинированных съемок. В его картине ученого Сергея Сергеевича и созданного им робота по имени Роберт играет блистательный Олег Стриженов.
В отличие от «Формулы радуги», мотивом создания человекоподобного андроида становится подготовка к межзвездной экспедиции. На случай встречи с братьями по разуму, которые будут судить по Роберту обо всем человечестве, робота погружают в человеческую среду, что приводит к множеству комедийных ситуаций. Однако результаты эксперимента оказываются скорее негативными. Прямолинейный, лишенный душевных порывов андроид не справляется с человеческими страстями, и к полету приходится готовить живого космонавта.
«Дознание пилота Пиркса»
Советско-польский фантастический триллер «Дознание пилота Пиркса» по повести Станислава Лема разительно отличается от комедийных лент Хилькевича и Ольшвангера. Главной темой фильма становится страх перед роботами, которые могут не согласиться на роль слуг человечества.
По сюжету один или несколько роботов, внешне похожих на людей, зачисляются в экипаж космического корабля «Голиаф», который летит исследовать кольца Сатурна. Во время полета один из андроидов решает захватить власть и производит серию диверсий, угрожающих успеху миссии. Командиру экипажа командору Пирксу (Сергей Десницкий) удается вовремя вычислить и обезвредить злоумышленника, а по возвращении экспедиции ООН запрещает производство подобных роботов. Однако Пиркс пребывает в уверенности, что на планете есть еще минимум один андроид, сумевший затесаться среди людей.
«Приключения Электроника»
Хотя телефильм Константина Бромберга «Приключения Электроника», снятый по повести Евгения Велистова, рассчитан на юную аудиторию, проблемы он поднимает вполне взрослые. Главному герою, ученику шестого класса Сергею Сыроежкину приходится отвечать на вопрос о месте человека в мире, в котором роботы не только вкалывают вместо людей, но и не прочь полностью заменить своих кожаных прототипов.
В отличие от коллег, режиссер Бромберг решил вопрос схожести человека и андроида не через комбинированные съемки, а при помощи привлечения к работе актеров-близнецов. Роли Сыроежкина и Электроника исполнили братья Юрий и Владимир Торсуевы, ставшие после выхода картины всесоюзными знаменитостями. Однако в дальнейшем актерская карьера братьев не блистала множеством известных ролей.
«Петля Ориона»
К началу 80-х годов страх перед роботами постепенно вышел из моды, и в фантастическом фильме Василия Левина «Петля Ориона» андроиды ведут себя так, как и подобает верным слугам человека. Как и в картинах Хилькевича и Ольшвангера, роботов и их прототипов играют одни и те же актеры, причем теперь таких пар целых четыре.
В центре сюжета экспедиция космического корабля «Фаэтон», экипаж которого состоит из людей и их кибернетических двойников. Они отправляются к границам Солнечной системы, чтобы исследовать неизвестное космическое явление, а вместо этого устанавливают контакт с внеземной цивилизацией, спешащей на помощь человечеству.
«Гостья из будущего»
Культовый научно-фантастический мини-сериал Павла Арсенова «Гостья из будущего» явил миру не только чарующий взгляд бездонных глаз юной Наташи Гусевой (впоследствии Наталья Мурашкевич), но и образ романтичного биоробота Вертера в исполнении Евгения Герасимова. Этот персонаж отсутствует в оригинальной повести Кира Булычева, но становится одним из важнейших героев второго плана в телефильме.
Робот Вертер — крайне любопытный персонаж. Он слишком сложен для уборщика, слишком романтичен для регистратора и слишком неуклюж для охранника. Вместе с тем конструкция Вертера выдерживает несколько попаданий из бластера космических пиратов, хотя такая прочность явно избыточна для низового работника земного НИИ далекого будущего. Все это привело к появлению различных фанатских теорий о ранних похождениях Вертера.
«Остров ржавого генерала»
Еще одна экранизация повести Кира Булычева под названием «Остров ржавого генерала» вышла на советские экраны в 1988 году. Фантастический фильм не снискал популярности «Гостьи из будущего», во многом благодаря невыразительному, пассивному образу Алисы Селезневой, сыгранной Екатериной Прижбиляк.
В картине представлены сразу два робота-андроида. Во-первых, это домработник семьи Селезневых Поля (Сергей Скрипкин), который варит Алисе кашу и постоянно смотрит новости с симпатичной дикторшей. Во-вторых, это Баба-Яга, мастерски сыгранная Александром Леньковым. Его персонаж заметно оживляет сюжет и вызывает, пожалуй, даже больше сопереживания, чем Алиса. Также в картине имеется отряд старинных боевых роботов, однако визуально они похожи скорее не на людей, а на самодвижущиеся кучи проржавевшего металлолома.