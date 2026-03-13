Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая подтвердила тайный брак с Томом Холландом

Актриса показала обручальное кольцо

Зендая косвенно подтвердила, что они с Томом Холландом уже женаты. 29-летняя звезда появилась на церемонии вручения премии Essence Black Women in Hollywood Awards.

Источник: Legion-Media

Ведущая Марсия Мартин в шутку обратилась к Зендае, которая, как известно, не распространяется о своей личной жизни, и попросила ее «просто кивнуть или подать знак», когда ей уже можно будет отправить свадебный подарок, — явно намекая на слухи о том, что они с Томом Холландом тайно поженились.

В ответ Зендая очаровательно помахала руками у лица, демонстрируя золотое кольцо. Публика взорвалась аплодисментами. Актриса радостно рассмеялась, когда Марсия в шутку добавила, что собирается подарить ей полотенца с монограммой «T и Z навсегда» в качестве свадебного подарка.

Источник: Legion-Media

Инсайдеры утверждают, как знаменитость продолжила принимать поздравления с замужеством от других гостей мероприятия за кулисами.

Ранее была раскрыта причина, по которой Зендая и Том Холланд сыграли свадьбу тайно.