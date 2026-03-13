Зендая подтвердила тайный брак с Томом Холландом

Зендая косвенно подтвердила, что они с Томом Холландом уже женаты. 29-летняя звезда появилась на церемонии вручения премии Essence Black Women in Hollywood Awards.
Ведущая Марсия Мартин в шутку обратилась к Зендае, которая, как известно, не распространяется о своей личной жизни, и попросила ее «просто кивнуть или подать знак», когда ей уже можно будет отправить свадебный подарок, — явно намекая на слухи о том, что они с Томом Холландом тайно поженились.
В ответ Зендая очаровательно помахала руками у лица, демонстрируя золотое кольцо. Публика взорвалась аплодисментами. Актриса радостно рассмеялась, когда Марсия в шутку добавила, что собирается подарить ей полотенца с монограммой «T и Z навсегда» в качестве свадебного подарка.
Инсайдеры утверждают, как знаменитость продолжила принимать поздравления с замужеством от других гостей мероприятия за кулисами.
Ранее была раскрыта причина, по которой Зендая и Том Холланд сыграли свадьбу тайно.