Среди множества советских фильмов в жанре плаща и шпаги особняком стоит трехсерийный музыкальный телефильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Экранизация самого известного романа Александра Дюма стала хитом 1978 года в СССР, и продолжает появляться в эфире современного российского ТВ. Во многом успеху способствовали песни на музыку Максима Дунаевского, которые зажили собственной жизнью, и по популярности, вероятно, превзошли сам фильм.
Несмотря на внешнюю легкость происходящего на экране, съемки не были простыми. Недофинансирование картины сказалось на костюмах и реквизите. Конфликт между режиссером и автором текстов песен задержал премьеру на год. А беспорядок, возникший при подборе актеров, привел к тому, что некоторые роли пришлось озвучивать совсем не тем людям, которые исполняли их в кадре.
Арамис
Самого элегантного и самого любвеобильного из трех друзей Д’Артаньяна, Арамиса, сыграл Игорь Старыгин, которого посоветовал режиссеру исполнитель главной роли Михаил Боярский. Старыгин к тому моменту имел за плечами свыше десятка работ в кино, из которых особенно выделялась роль Кости Батищева из «Доживем до понедельника», закрепившая за ним образ записного сердцееда.
Хотя актер был почти в два раза старше своего персонажа, ему удалось добиться точного попадания в образ Арамиса. Только голос не вполне соответствовал роли. Вместо Старыгина за мушкетера говорил мастер дубляжа, актер и режиссер Игорь Ясулович. Он же озвучивал Арамиса во всех трех продолжениях. При этом за прекрасное бельканто, перед которым устоит далеко не каждая дама, отвечал артист ансамбля «Коробейники» Владимир Чуйкин.
Кардинал
С предельно хитрым и коварным, но в тайне способным на высокие чувства кардиналом Ришелье вышла обратная ситуация. Актеру Александру Трофимову на момент съемок было всего 26, тогда как его экранный персонаж уже разменял пятый десяток. Изначально на это место рассматривали более опытного Михаил Козакова, но в какой-то момент на пробах будущий исполнитель роли Рошфора Борис Клюев попросил Трофимова подыграть, и наблюдавший за этим Юнгвальд-Хилькевич утвердил обоих.
Тем не менее, Александр Трофимов обладал слишком тяжелым голосом и протяжной манерой речи для своего персонажа. Требовался голос прожженного интригана, легко играющего разменивающего людей, как фигуры в шахматах. Эту работу режиссер все-таки доверил Михаилу Козакову.
Констанция
Аналогичным образом не подошел к роли голос Ирины Алферовой, сыгравшей возлюбленную Д’Артаньяна Констанцию Бонасье. Если в книге это просто хорошенькая, но слегка грубоватая молодая женщина, то в фильме Констанция превратилась в ангельской красоты создание.
Глубиной своих чарующих глаз Алферова вполне соответствовала поставленной задаче. Но мягкие бархатные интонации и необходимую высоту голосу персонажа обеспечила актриса Анастасия Вертинская, известная по ролям Ассоль в «Алых парусах» и Гуттиэре в «Человеке-амфибии». Песни за Алферову, которая не смогла одновременно петь и танцевать, исполнила актриса и певица Елена Дриацкая.
Прочие персонажи
Не все актеры оказались в состоянии справиться с вокальными партиями. Так солист «Корабейников» Владимир Чуйкин, помимо Старыгина, спел вместо Олега Табакова, сыгравшего короля Людовика XIII. Елена Дриацкая также выступила не только за Констанцию, но и за Миледи и ее служанку Кэтти. Знаменитую балладу Атоса исполнил советский джазовый музыкант и певец Вячеслав Назаров, а вместо Льва Дурова песню «Шпаги наголо, дворяне» поет Александр Левшин из все тех же «Коробейников».
Также опытные зрители могут заметить, что одного из двух агентов в черном, устроивших засаду в доме галантерейщика Бонасье, озвучил популярный советский актер Георгий Вицин. Его особенный голос прибавляет комизма сценке с бритьем головы, хотя на экране в этот момент действует Владимир Долинский. Кроме того, в фильме нашлось место для Лии Ахеджаковой, которая озвучила аббатису, продавшую секрет Констанции за набор косметики.