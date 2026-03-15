Хотя актер был почти в два раза старше своего персонажа, ему удалось добиться точного попадания в образ Арамиса. Только голос не вполне соответствовал роли. Вместо Старыгина за мушкетера говорил мастер дубляжа, актер и режиссер Игорь Ясулович. Он же озвучивал Арамиса во всех трех продолжениях. При этом за прекрасное бельканто, перед которым устоит далеко не каждая дама, отвечал артист ансамбля «Коробейники» Владимир Чуйкин.