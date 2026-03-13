Безруков в качестве худрука МХАТ им. Горького впервые встретился с труппой

Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков впервые провел ознакомительную встречу в качестве художественного руководителя МХАТ им. Горького с труппой, рассказал РИА Новости режиссер театра Михаил Кабанов.

«Я присутствовал на этой встрече. Замечательная встреча, Сергей Витальевич много хорошего, теплого сказал. Об оценках труппы пока рано говорить. Он будет знакомиться со всеми», — сказал он.

Режиссер добавил, что на встрече также обсуждались вопросы о съемках актеров труппы в кино.

Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

Кабанов уточнил, что из-за капитального ремонта театра говорить о конкретных ближайших планах еще рано, поэтому работа будет вестись постепенно.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила 6 марта, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.