Дмитрий Нагиев рассказал о своей первой любви: «Была хорошенькой и миловидной»

Актер рассказал, что познакомился с девушкой в школе
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Дмитрий Нагиев вспомнил свою первую любовь. На «Форуме в большом городе» от VK блогер Соня Олениченко попросила актера рассказать о той девушке, в которую он впервые влюбился.

«Ее звали Оля. Она хорошенькой была в школе, миловидной. И этого было достаточно», — высказался 58-летний актер.

Он добавил, что ему важно находиться в состоянии влюбленности. Звезда сериала «Санкционер» привел в пример слова писательницы Виктории Токаревой: «Без любви жить можно, если ты не знаешь, что это. Если узнал, то уже нельзя…». Нагиев добавил, что для него жизнь без любви бессмысленна.

«Я живу ради этого, наверное, всю свою жизнь и все делаю ради этого. Если в моей руке нет руки моей любимой, для меня все бессмысленно», — заключил артист.

Дмитрий Нагиев

В комментариях под публикацией блогера многие поддержали Нагиева и отметили, что разделяют его взгляды.

«Я расплакалась», «Какие слова. Вонзились прямо в сердце», «Есть же мужчины…», «Как же точно сказано», «Подписываюсь под этими словами. Если человек — венец природы, то любовь — это то, что делает нас людьми», «Как же я согласен с ним», «Как мило, аж до слез. Всегда восхищалась им».

Дмитрий Нагиев один раз был официально женат. Его супругой с 1986-го по 2010 год была журналистка Алиса Шер. В 1989-ом у пары родился сын Кирилл Нагиев.

Дмитрий Нагиев

О своей личной жизни актер предпочитает не говорить. Но в 2025 году Нагиев признался, что у него есть 16-летний сын Марк. О матери наследника он ничего не рассказал.

Ранее Дмитрий Нагиев раскритиковал внешность 36-летнего сына.