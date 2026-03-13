Тени «Неуловимых мстителей»: куда забросила судьба легендарную четверку героев культовой трилогии

Фильм «Неуловимые мстители» сделал молодых актеров настоящими кумирами советских зрителей. Миллионы мальчишек мечтали быть похожими на отважную четверку. Рассказываем, как сложились судьбы исполнителей этих ролей после оглушительного успеха культовой трилогии
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»
Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Галоп лошадей, невероятные трюки, перестрелки и песни, которые подпевала вся страна — фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», вышедший на экраны в 1967 году, стал настоящим феноменом. Приключения четырех подростков в годы Гражданской войны, снятые в стиле голливудских вестернов, имели грандиозный успех у зрителей, такой, что режиссер решил снять еще два продолжения. А популярность юных актеров была настолько большой, что в ресторанах отказывались брать с них деньги, автограф просили даже учителя школ, где они учились. Но что случилось с актерами, сыгравшими Даньку, Ксанку, Валерку и Яшку, когда все съемки закончились? Рассказываем в материале Кино Mail. 

Виктор Косых (исполнитель роли Даньки Щусь): пик славы и злой рок

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»
Источник: кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Вите Косых было 16 лет, когда начались съемки первых «Неуловимых». Но на площадку он пришел уже опытным актером — в 13 лет он бесподобно сыграл Костю Иночкина в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», потом было еще несколько ролей. 

Из всей четверки только Виктор решил связать жизнь с кино. Хотя до того, как поступить во ВГИК к самому Сергею Бондарчуку, юноша закончил Московское погранучилище. Виктор был мастером спорта по самбо и конному спорту, поэтому часто играл в фильмах, где нужны были эти навыки. Однако в его карьере больше не случилось таких ярких ролей как Данька Щусь. 

В конце 1990-х над актером будто бы навис злой рок — Косых стал часто попадать в ДТП. В 1997 году машина под управлением Косых врезалась в летнее кафе, травмы получили три человека, один впоследствии скончался. Суд постановил, что актер не виноват — была неисправность в автомобиле. В 2009 году Косых попал в новое ДТП и сам получил серьезные травмы — врачи боролись за его жизнь в реанимации. В 2010 году Виктора сбила машина. Актер скончался в 2011 году в возрасте 61 года от сердечной недостаточности.

Валентина Курдюкова (Ксанка Щусь): любовь к цыгану на съемках и в жизни

кадр из фильма «Неуловимые мстители»
Источник: кадр из фильма «Неуловимые мстители»

На роль Ксанки — сестры Даньки — очень долго подбирали актрису. В конце концов в одной из секции спортивной гимнастики ассистенты режиссера увидели 13-летнюю Валю Курдюкову. А когда Кеосаян увидел, как она похожа на Виктора Косых, не раздумывая утвердил на роль. Большинство зрителей были уверены, что между Ксанкой и Яшкой-цыганом реально есть отношения, химия между актерами ощущалась через экран. Правда Валентина впоследствии опровергла это. 

Но свою жизнь она связала все же с настоящим цыганом — певцом Борисом Сандуленко, которого за невероятный голос прозвали «цыганским Робертино Лоретти». Валентина прервала учебу в цирковом училище, посвятив себя семье. В браке родились сын и дочь. Но в подростковом возрасте первенец супругов буквально скоропостижно скончался. Горе родителей было безграничным — Борис потерял голос, и семью в 1990-е пришлось содержать Валентине. Звезда «Неуловимых» торговала газетами и даже собирала бутылки. Со временем здоровье мужа поправилось, он снова начал выступать. Их дочь Татьяна пошла по стопам отца — закончила консерваторию и стала певицей. Сейчас Валентине — 74 года, она ведет непубличный образ жизни.

Михаил Метелкин (Валерка Мещеряков): от морковки до бизнеса

кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»
Источник: кадр из фильма «Неуловимые мстители»

14-летнего Мишу Метелкина на пробах режиссер Кеосаян сначала забраковал по причине низкого роста. Но отец мальчика — бывший кавалерист Красной Армии — уж очень хотел, чтобы сын получил эту роль и потому начал кормить мальчика килограммами моркови. В этом причина или нет, но за два месяца Метелкин вырос аж на 7 сантиметров и ему отдали роль интеллигентного Валерки. 

После успешной трилогии Михаил закончил экономический факультет ВГИКа, а затем и режиссерский. Снимал рекламу и документальные фильмы, но с 1990-х годов Метелкин занимается бизнесом. Сейчас ему 74 года, он много путешествует и фотографирует — в молодости работал фотографом.

Василий Васильев (Яшка Цыганков): песни и мошенники 

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»
Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Василий снялся в «Неуловимых» по настоянию отца. Хотя у 16-летнего парня на тот момент было полно взрослых забот: нужно было подрабатывать в колхозе, чтобы помочь матери и своим восьми братьям и сестрам, кроме того, планировалась свадьба с девушкой из их табора. Все изменило кино. На первый гонорар Василий купил родителям коня и двух коров. 

После звездной роли актер работал в труппе знаменитого цыганского театра «Ромэн» — объездил с гитарой весь СССР. Тогда же женился на солистке театра Галине Храмовой, старше его на 12 лет, появилась дочь Кнея. Однако брак распался, когда Васильев встретил танцовщицу Марианну Мерцалову. В браке с ней родились две дочери. Долгое время семья жила в Ленинграде, но в 1990-х мошенники украли почти все накопления Васильева, он остался без работы и семейство перебралось в Тверь. Сейчас Василий Васильев руководит местным цыганским культурным центром и иногда выступает сам. Его по-прежнему узнают поклонники, но в новых фильмах артист не снимается.