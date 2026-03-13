Галоп лошадей, невероятные трюки, перестрелки и песни, которые подпевала вся страна — фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», вышедший на экраны в 1967 году, стал настоящим феноменом. Приключения четырех подростков в годы Гражданской войны, снятые в стиле голливудских вестернов, имели грандиозный успех у зрителей, такой, что режиссер решил снять еще два продолжения. А популярность юных актеров была настолько большой, что в ресторанах отказывались брать с них деньги, автограф просили даже учителя школ, где они учились. Но что случилось с актерами, сыгравшими Даньку, Ксанку, Валерку и Яшку, когда все съемки закончились? Рассказываем в материале Кино Mail.
Виктор Косых (исполнитель роли Даньки Щусь): пик славы и злой рок
Вите Косых было 16 лет, когда начались съемки первых «Неуловимых». Но на площадку он пришел уже опытным актером — в 13 лет он бесподобно сыграл Костю Иночкина в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», потом было еще несколько ролей.
Из всей четверки только Виктор решил связать жизнь с кино. Хотя до того, как поступить во ВГИК к самому Сергею Бондарчуку, юноша закончил Московское погранучилище. Виктор был мастером спорта по самбо и конному спорту, поэтому часто играл в фильмах, где нужны были эти навыки. Однако в его карьере больше не случилось таких ярких ролей как Данька Щусь.
В конце 1990-х над актером будто бы навис злой рок — Косых стал часто попадать в ДТП. В 1997 году машина под управлением Косых врезалась в летнее кафе, травмы получили три человека, один впоследствии скончался. Суд постановил, что актер не виноват — была неисправность в автомобиле. В 2009 году Косых попал в новое ДТП и сам получил серьезные травмы — врачи боролись за его жизнь в реанимации. В 2010 году Виктора сбила машина. Актер скончался в 2011 году в возрасте 61 года от сердечной недостаточности.
Валентина Курдюкова (Ксанка Щусь): любовь к цыгану на съемках и в жизни
На роль Ксанки — сестры Даньки — очень долго подбирали актрису. В конце концов в одной из секции спортивной гимнастики ассистенты режиссера увидели 13-летнюю Валю Курдюкову. А когда Кеосаян увидел, как она похожа на Виктора Косых, не раздумывая утвердил на роль. Большинство зрителей были уверены, что между Ксанкой и Яшкой-цыганом реально есть отношения, химия между актерами ощущалась через экран. Правда Валентина впоследствии опровергла это.
Но свою жизнь она связала все же с настоящим цыганом — певцом Борисом Сандуленко, которого за невероятный голос прозвали «цыганским Робертино Лоретти». Валентина прервала учебу в цирковом училище, посвятив себя семье. В браке родились сын и дочь. Но в подростковом возрасте первенец супругов буквально скоропостижно скончался. Горе родителей было безграничным — Борис потерял голос, и семью в 1990-е пришлось содержать Валентине. Звезда «Неуловимых» торговала газетами и даже собирала бутылки. Со временем здоровье мужа поправилось, он снова начал выступать. Их дочь Татьяна пошла по стопам отца — закончила консерваторию и стала певицей. Сейчас Валентине — 74 года, она ведет непубличный образ жизни.
Михаил Метелкин (Валерка Мещеряков): от морковки до бизнеса
14-летнего Мишу Метелкина на пробах режиссер Кеосаян сначала забраковал по причине низкого роста. Но отец мальчика — бывший кавалерист Красной Армии — уж очень хотел, чтобы сын получил эту роль и потому начал кормить мальчика килограммами моркови. В этом причина или нет, но за два месяца Метелкин вырос аж на 7 сантиметров и ему отдали роль интеллигентного Валерки.
После успешной трилогии Михаил закончил экономический факультет ВГИКа, а затем и режиссерский. Снимал рекламу и документальные фильмы, но с 1990-х годов Метелкин занимается бизнесом. Сейчас ему 74 года, он много путешествует и фотографирует — в молодости работал фотографом.
Василий Васильев (Яшка Цыганков): песни и мошенники
Василий снялся в «Неуловимых» по настоянию отца. Хотя у 16-летнего парня на тот момент было полно взрослых забот: нужно было подрабатывать в колхозе, чтобы помочь матери и своим восьми братьям и сестрам, кроме того, планировалась свадьба с девушкой из их табора. Все изменило кино. На первый гонорар Василий купил родителям коня и двух коров.
После звездной роли актер работал в труппе знаменитого цыганского театра «Ромэн» — объездил с гитарой весь СССР. Тогда же женился на солистке театра Галине Храмовой, старше его на 12 лет, появилась дочь Кнея. Однако брак распался, когда Васильев встретил танцовщицу Марианну Мерцалову. В браке с ней родились две дочери. Долгое время семья жила в Ленинграде, но в 1990-х мошенники украли почти все накопления Васильева, он остался без работы и семейство перебралось в Тверь. Сейчас Василий Васильев руководит местным цыганским культурным центром и иногда выступает сам. Его по-прежнему узнают поклонники, но в новых фильмах артист не снимается.