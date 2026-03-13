После звездной роли актер работал в труппе знаменитого цыганского театра «Ромэн» — объездил с гитарой весь СССР. Тогда же женился на солистке театра Галине Храмовой, старше его на 12 лет, появилась дочь Кнея. Однако брак распался, когда Васильев встретил танцовщицу Марианну Мерцалову. В браке с ней родились две дочери. Долгое время семья жила в Ленинграде, но в 1990-х мошенники украли почти все накопления Васильева, он остался без работы и семейство перебралось в Тверь. Сейчас Василий Васильев руководит местным цыганским культурным центром и иногда выступает сам. Его по-прежнему узнают поклонники, но в новых фильмах артист не снимается.