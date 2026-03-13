Внезапная отставка Кэтлин Кеннеди с поста главы Lucasfilm, неожиданно совпала с громким анонсом. Студия выкатила первый трейлер проекта, который давно ждали ценители расширенной вселенной. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» и чего от него ждать.
Когда выйдет 1-й сезон анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Премьера первого сезона состоится 6 апреля 2026 года. Проект станет одним из главных анимационных событий года для поклонников франшизы. Создатели выбрали довольно плотный график релиза: сезон, состоящий из десяти эпизодов, будут выкатывать порционно — по две серии в неделю. Такой подход позволит зрителям постепенно погружаться в криминальную атмосферу Джаникса, не растягивая удовольствие на месяцы.
Финал первого сезона назначен на символическую дату — 4 мая. Для фанатов «Звездных войн» это неофициальный праздник (знаменитая игра слов May the Fourth be with you), так что премьера заключительных эпизодов в этот день выглядит изящным реверансом в сторону аудитории.
Где и как проходили съемки 1-го сезона анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Разумеется, в случае с анимацией термин «съемки» весьма условен. Но за визуальным рядом «Повелителя теней» стоит мощная команда ветеранов студии. Производством занимался отдел анимации Lucasfilm, который базируется в Сан-Франциско. Здесь создавалась узнаваемая стилистика, которую мы видели в последних сезонах сериалов «Звездные войны: Войны клонов» и «Звездные войны: Бракованная партия».
Шоураннером и главным сценаристом выступил Мэтт Мичноветц — ключевая фигура в анимационном крыле студии, работавший над всеми главными проектами последнего десятилетия. Творческий метод команды, судя по интервью, напоминает работу над «живым» сериалом: сначала детальная раскадровка, затем захват движений (motion capture) для ключевых сцен драк, и только потом финальная анимация. Мичноветц описывает стиль как «очень динамичное повествование, насыщенный экшеном аттракцион», вдохновленный классическими приключенческими сериалами, которые так любил Джордж Лукас.
Кто озвучивал 1-й сезон анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Кастинг-директорам проекта удалось собрать поистине звездный состав, который добавит персонажам глубины.
Мол. Голос Мола — это Сэм Уитвер, и для фанатов это имя давно стало синонимом персонажа. Уитвер озвучивает его еще со времен «Войн клонов», и его хриплый, полный ярости и боли тембр стал каноничным. По словам создателей, в новом сезоне Уитверу предстоит показать Мола с неожиданной стороны — не просто машины для убийств, а хитроумного стратега.
Девон Изара. Озвучка новой героини, бывшего падавана Девон, доверена Гидеон Адлон. Ее персонаж — краснокожая тви'лечка, которая является отсылкой к легендарной Дарт Талон (еще одна неиспользованная идея Лукаса). Адлон предстоит сыграть сложную гамму чувств: от разочарования в Ордене до вынужденного сотрудничества с ситхом.
Бранден Лоусон. Самый громкий кастинг. Детектива Лоусона озвучил бразильский актер Вагнер Моура, недавний номинант на «Оскар». Его присутствие в проекте говорит о том, что создатели относятся к «Повелителю теней» как к серьезному драматическому произведению.
2B0T. Роль верного дроида-напарника в сапогах (отсюда и прозвище Two-Boots) досталась комику Ричарду Айоади. Его персонаж станет комическим и одновременно трогательным элементом этой мрачной истории.
О чем будет 1-й сезон анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
События разворачиваются спустя некоторое время после финала «Войн клонов». Молу вновь удалось бежать (воспользовавшись суматохой Приказа 66 на борту транспорта с Асокой), и теперь он скрывается на планете Джаникс.
Джаникс описан создателями как уникальная локация — «наполовину Готэм, наполовину Метрополис». Это вольный мир, не вошедший в состав Империи, со своей полицией и демократией, под которой, как водится, процветают криминальные синдикаты. Сюда и прибывает Мол. Лишенный армии и статуса ситха, он намерен перезапустить карьеру: построить с нуля преступную империю, способную бросить вызов Империи.
Ключевую роль в его планах сыграет Девон Изара — бывший джедай, скрывающийся от Инквизиции. Мол видит в ней идеального ученика: разочарованную, сильную, но сохранившую «некоторую невинность», которую предстоит растлить. Их тандем станет двигателем сюжета. Параллельно мы увидим расследование детектива Лоусона и его дроида, которые пытаются понять, какая тень нависла над их планетой. И, конечно, в сериале появятся Инквизиторы во главе с небезызвестным Марроком, который позже встретит свой конец от рук титульной героини.
Авторы обещают сериализированный нарратив: все 10 серий будут сплетены в единую историю, что отличает проект от более эпизодических ранних работ.
Интересные факты о 1-м сезоне анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сюжетная арка Мола, создающего преступный синдикат с помощницей тви'леккой, была личной наработкой Джорджа Лукаса для его сиквелов, от которых отказался Disney. Филони и Мичноветц фактически реабилитируют идею «отца» «Звездных войн», вводя ее в канон.
Еще несколько фактов собрали ниже:
Чтобы погружение в мир Джаникса было полным, Marvel запускает в марте 2026 года серию комиксов Shadow of Maul. Сюжет там разворачивается непосредственно перед событиями мультсериала и фокусируется на напарниках Лоусоне и 2B0T, которые еще не знают, какая угроза над ними нависла.
События сериала заполняют важный временной промежуток. После побега в конце 7-го сезона «Войн клонов» и до появления Мола в «Повстанцах» (где он уже постаревший и еще более озлобленный философ) прошло несколько лет. «Повелитель теней» покажет трансформацию персонажа из сбежавшего пленника в мафиозного босса.
Судя по трейлеру и описаниям, сериал будет визуально мрачнее предшественников. Дождливые улицы Джаникса, детективы в плащах, морально серые персонажи — создатели явно вдохновлялись классическими нуарными триллерами 1940-х годов.
Проект получил маркировку 16+. Это намекает на то, что крови, жестокости и сложных моральных дилемм здесь будет значительно больше, чем в классических «Войнах клонов», приближаясь по тональности к финалу «Повстанцев» или «Бракованной партии».