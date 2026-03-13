Сериал «У меня очень плохое предчувствие» (оригинальное название — Something Very Bad Is Going to Happen) — американский драматический хоррор от Netflix. Шоураннером и автором сценария выступила Хэйли З. Бостон, известная по работе над «Кабинетом редкостей Гильермо дель Торо» и сериалом «Новый вишневый вкус». Режиссером проекта стала Вероника Тофильская («Олененок»). А продюсируют проект лично Мэтт и Росс Дафферы через свою компанию Upside Down Pictures. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и другие подробности проекта.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Мировая премьера первого сезона сериала «У меня очень плохое предчувствие» состоится на платформе Netflix 26 марта 2026 года. Проект выйдет во всех регионах одновременно. Возрастное ограничение — 18+.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Детальная информация о точных локациях съемок пока не раскрывается, но создатели поделились некоторыми подробностями производственного процесса.
Съемки первого сезона проходили в США. Ключевой локацией стал уединенный загородный дом — там, по сюжету, богатая семья жениха предоставляет пространство для предсвадебных сборов и самой церемонии. Судя по первым кадрам, опубликованным Netflix, создатели сделали ставку на пугающе чистую и неуютную эстетику, где стерильность пространства контрастирует с нарастающим внутренним хаосом героев.
Визуальное решение сериала подчинено задаче создавать медленно закипающее напряжение. Вместо резких скримеров и монстров из параллельных миров (как было в «Очень странных делах») зрителей ждет психологический распад героев на фоне идеальной картинки предстоящего торжества.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Создатели собрали сильный актерский ансамбль, в котором сочетаются опытные драматические актеры и восходящие звезды.
Дженнифер Джейсон Ли — одна из самых титулованных актрис в касте, известная по фильмам «Омерзительная восьмерка», «Машинист» и сериалу «Твин Пикс».
Гас Бирни — исполнительница одной из главных ролей.
Тед Левайн — актер, известный зрителям по роли в культовом триллере «Молчание ягнят».
Камила Морроне — одна из главных звезд каста, известная по фильмам «Мой личный ривер» и роли в сериале «Ночной администратор».
Адам ДиМарко — исполнитель одной из ключевых ролей.
Также в фильме появятся Карла Кроум, Златко Бурич, Джефф Вильбуш, Майк Дара и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Сюжет разворачивается вокруг молодой пары — Рэйчел Харкин и Ники Каннингема. Они отправляются в зимнее путешествие, чтобы познакомиться с семьей жениха. Богатая семья Ники предоставляет свой уединенный загородный дом, где через несколько дней должна состояться свадьба.
Каждая серия сериала посвящена одному дню, предшествующему церемонии. С каждым днем суеверия Рэйчел усиливаются, а странные события, происходящие вокруг, только подпитывают ее паранойю. Нарастающее чувство страха достигает кульминации в день свадьбы.
Жанр шоу заявлен как «атмосферный сериал ужасов» и «психологический триллер». Создатели обещают, что то самое «плохое», что должно случиться, станет скорее результатом человеческой хрупкости, чем происков потусторонних сил.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Сериал уже успел обрасти своими историями, хотя еще даже не вышел. И одна из них интереснее другой.
Главная героиня и режиссер Вероника Тофильская очень похожи друг на друга — это сделано сознательно, чтобы подчеркнуть связь персонажа и его создателя.
Создатели «Очень странных дел» были приятно удивлены сценарием Хэйли З. Бостон, который они описали как «необычный, страшный, смешной и очень в ее стиле».
Для братьев Даффер этот сериал стал важным шагом в сторону более взрослого и «высокого» хоррора, выходящего за пределы вселенной Хоукинса.
Авторы намеренно оставляют зрителя в неведении относительно природы надвигающейся угрозы. Использование клаустрофобной обстановки свадебного торжества для нагнетания чувства надвигающейся катастрофы выглядит как попытка переизобрести жанр триллера.
