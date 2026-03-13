Водолазкин представил в Петербурге фотоальбом о съемках фильма «Авиатор»

Кадр из фильма «Авиатор»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Доме книги в Петербурге состоялась презентация фотоальбома «Все уже было, но еще не все произошло», посвященного съемкам фильма Егора Михалкова-Кончаловского по мотивам романа Евгения Водолазкина «Авиатор», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

О том, как снимали картину гостям презентации рассказали автор романа Евгений Водолазкин, продюсер фильма Сергей Катышев, журналист, радио- и телеведущая Фекла Толстая.

Кадр из фильма «Авиатор»
Представленное издание — путеводитель по вселенной «Авиатора». В нем собраны кадры со съемок, а также комментарии создателей и артистов.

«Это уникальный альбом с ограниченным тиражом. Фиксация жизни, которую мы прожили на протяжении даже не года, а нескольких лет. Фильм на сегодняшний день посмотрели более пяти миллионов человек, и это хороший результат», — отметил Сергей Катышев

Кадр из фильма «Авиатор»
«И человек пишет книгу, и книга пишет человека. Это довольно сложный процесс. Мне кажется, я говорю только о себе, я не знаю, как у других, но, когда я начинаю писать, мне ясно в будущем тексте примерно пятьдесят процентов. Мне всегда было важно чего-то не знать. Потому что тогда я обретаю способность вместе со зрителем или читателем удивляться этому», — поделился Евгений Водолазкин.

Фотоальбом задуман как каталог будущей выставки, которая откроется 17 апреля 2036 года в 17:00 в петербургском Доме Кранкенгагена. Куратором выступит Фекла Толстая, а сам каталог станет не только экспонатом, но и входным билетом на вернисаж.

Кадр из фильма «Авиатор»
Накануне всероссийской премьеры фильма 19 ноября прошлого года первый экземпляр альбома торжественно заложили в витрину постоянной экспозиции Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. А последний экземпляр будет ждать гостей через десять лет, став своеобразной нитью времени, связывающей премьеру с ретроспективой.

Организаторы презентации добавили, что выбор площадки для будущей экспозиции не случаен. Дом Кранкенгагена уже называют главным кинокластером Петербурга. В этом году здесь завершится реконструкция: на пяти тысячах квадратных метров разместятся несколько кинозалов, лекторий, театральная сцена и зоны для мастер-классов.